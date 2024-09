Shanghai (ots/PRNewswire) -Während der HUAWEI CONNECT 2024 kündigte Leon Wang, Präsident der Produktlinie Datenkommunikation von Huawei, auf dem Gipfel mit dem Motto "Xinghe Intelligent Network, Amplify Industrial Intelligence" mehr als 20 brandneue Xinghe Intelligent Network Angebote weltweit an. Diese speziell entwickelten Angebote tragen zu einem KI-Netzwerk-Ökosystem bei und helfen Kunden, die Chancen für eine intelligente Entwicklung zu nutzen und die intelligente Produktivität zu maximieren.Mit der Entwicklung von KI-Technologien entwickelt sich die Welt von der digitalen Transformation zur intelligenten Transformation. In allen Branchen werden KI-Technologien rasch eingesetzt, um neue Anwendungsfälle zu schaffen, z. B. selbstfahrende Autos, intelligente Diagnose und Behandlung sowie intelligente Zuginspektion. All dies verbessert die Effizienz und das Erlebnis unserer Arbeit und unseres täglichen Lebens erheblich.Mit dem Beginn des intelligenten Zeitalters werden Netzwerke zu intelligenten Netzwerken. Huawei hat sich gemeinsam mit Partnern bemüht, die Forschung und Praxis intelligenter Netzwerke anzuführen. Aus diesem Grund verbessert Huawei ständig seine Xinghe Intelligent Network Angebote, um Kunden dabei zu helfen, Chancen für eine intelligente Entwicklung zu nutzen, neue intelligente Netzwerkinfrastrukturen aufzubauen und die intelligente Produktivität im intelligenten Zeitalter zu maximieren. Zu den wichtigsten Highlights gehören die folgenden:- Xinghe Intelligent Campus konzentriert sich auf den Aufbau eines KI-gestützten, erlebnisorientierten Campus-Netzwerks, das keine Einfrierungen für Audio- und Videoanwendungen, keine Beeinträchtigung von Diensten und keine Wartezeiten für Interaktionen verursacht.- Xinghe Intelligent WAN bietet eine breite Palette intelligenter Technologien zur intelligenten Planung von Millionen von Datenflüssen und zur präzisen Optimierung des Serviceerlebnisses.- Xinghe Intelligent Fabric verwendet die AI Turbo Engine, um den Netzwerkdurchsatz zu verbessern und die Effizienz des Trainings von Fundamentmodellen zu erhöhen.- Xinghe Intelligent Network Security integriert KI-Technologien in die Netzwerksicherheitserkennung und identifiziert Bedrohungen präzise und schnell.Um Netzwerklösungen in verschiedenen Szenarien zu unterstützen, hat Huawei weltweit mehr als 20 Angebote veröffentlicht. Beispiele hierfür sind der branchenweit erste 100-TBit/s-Ethernet-Switch für Rechenzentren, der branchenweit erste flüssigkeitsgekühlte 51,2-TBit/s-Switch für Rechenzentren, der branchenweit erste KI-Router, hochwertige 10-Gbit/s-Campus-Switches und Wi-Fi 7 APs, die intelligente SASE-Branchensicherheitslösung und die branchenweit erste IP-Lösung für autonome Fahrnetzwerke. All diese Angebote sind darauf ausgerichtet, den Kunden zu einem höheren Geschäftserfolg zu verhelfen.Da das intelligente Zeitalter nach intelligenten Netzwerken verlangt, wird Huawei die Entwicklung intelligenter Netzwerke weiter vorantreiben und seine Produkte und Lösungen für das intelligente Netzwerk die Entwicklung intelligenter Netzwerke weiter vorantreiben und seine Produkte und Lösungen für das intelligente die Entwicklung intelligenter Netzwerke weiter vorantreiben und seine Produkte und Lösungen für das intelligente Xinghe aktualisieren, um letztlich den globalen Kunden dabei zu helfen, den Weg in das intelligente Zeitalter zu beschreiten und mehr Vorteile daraus zu ziehen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511599/image_5009699_21350445.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-fuhrt-uber-20-neue-xinghe-angebote-fur-intelligente-netzwerke-ein-um-die-industrielle-intelligenz-zu-verbessern-302255912.htmlPressekontakt:Venzo Hu,huyuheng2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5871131