AT&S trennt sich von ihrem südkoreanischen Werk in Ansan. Das Unternehmen verkauft die AT & S Korea CO., LTD. Und damit das Werk an das italienische Unternehmen SO.MA.CI.S. S.p.A. zu einem Verkaufspreis von 405 Millionen Euro. "Die Transaktion unterliegt behördlichen Genehmigungen und soll in den nächsten Monaten abgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...