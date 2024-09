Ohmium International ("Ohmium"), ein führendes Unternehmen für grünen Wasserstoff, das fortschrittliche Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure (PEM) entwickelt, herstellt und einsetzt, gibt stolz die europäische CE-Kennzeichnung für seinen Lotus 1.5-Elektrolyseur bekannt. Das CE-Zeichen gibt an, dass ein Produkt die strengen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen der Europäischen Union erfüllt. Diese Leistung unterstreicht das Engagement von Ohmium für höchste Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards und zeigt seine Führungsrolle in der grünen Wasserstoffindustrie.

Ohmium entwickelt Wasserstoffgeneratoren, sogenannte Elektrolyseure, die Wasser mithilfe von Elektrizität in Wasserstoff und Sauerstoff umwandeln. Diese Elektrolyseure werden mit erneuerbarer Energie betrieben und produzieren grünen Wasserstoff, einen sauberen Kraftstoff, der eine wichtige Rolle beim Diese Elektrolyseure werden mit erneuerbarer Energie betrieben und produzieren grünen Wasserstoff, einen sauberen Kraftstoff, der eine wichtige Rolle beim Übergang zu einer nachhaltigen Energiezukunft spielen wird. Mit ihrer hohen Effizienz und Energiedichte sind sie eine ideale Lösung für die umweltfreundliche Wasserstoffproduktion.

Das CE-Zeichen bestätigt die Einhaltung der europäischen Sicherheitsrichtlinien und ermöglicht den Vertrieb im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Um die CE-Zertifizierung zu erhalten, wurden die Sicherheits- und Qualitätsstandards des Lotus-Elektrolyseurs von Ohmium gründlich überprüft und dokumentiert. Für diese Arbeit wandte Ohmium die internationale Norm ISO 22734 ("Wasserstoffgeneratoren mit Wasserelektrolyse: Anwendungen in Industrie, Gewerbe und Haushalten") an, die Herstellern einen klaren Satz solider Anforderungen bietet. Der Prozess umfasste eine detaillierte Bewertung des Produktdesigns, der Komponenten und der Testverfahren sowie eine Bewertung der Qualitätskontrollverfahren von Ohmium. Bureau Veritas (BV), eine anerkannte Prüfstelle, führte eine Überprüfung der Druckgeräte mit Schwerpunkt auf deren Konstruktion und Prüfung durch.

"Einheitliche Sicherheitsstandards erleichtern die Einführung von Projekten mit grünem Wasserstoff auf der ganzen Welt", erklärte Dr. Chock Karuppaiah, CTO von Ohmium. "Ohmium ist stolz darauf, sein elektrochemisches, technisches und praktisches Fachwissen in die Entwicklung dieser Standards einzubringen. Wir gehörten zu den führenden Interessenvertretern der Branche, die an der Entwicklung und Pflege der ISO 22734 beteiligt waren, und wir haben auch zur Entwicklung des US-amerikanisch-kanadischen binationalen Standards für die Konstruktion von Wasserstoff-Elektrolyseuren beigetragen, der 2023 verabschiedet wurde."

"Ohmium hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden auf der ganzen Welt dabei zu helfen, schnell, einfach und kostengünstig auf grünen Wasserstoff umzusteigen", sagte Arne Ballantine, CEO von Ohmium. "Die CE-Kennzeichnung ist ein wichtiger Meilenstein für die Qualität und Sicherheit und vereinfacht auch die behördliche Inspektion und Installation, sodass unsere Kunden ihre Ziele noch einfacher erreichen können."

Ohmium entwickelt, produziert und vertreibt modulare, skalierbare Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure (PEM), die eine wettbewerbsfähige grüne Wasserstoffproduktion ermöglichen. Die elektrochemischen Produkte des Unternehmens helfen Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele im Bereich nachhaltige Energie in verschiedenen Industrie-, Transport- und Energieprojekten. Ohmium hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Produktionsstätten in Indien und ist weltweit tätig. Das Unternehmen verfügt über eine globale Projektpipeline für grünen Wasserstoff mit einer Leistung von über 2 GW auf drei Kontinenten. Im Jahr 2023 nahm Ohmium 250 Millionen Dollar in einer Serie-C-Finanzierung auf, angeführt von TPG Rise Climate.

