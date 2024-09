Saudi-Arabien hat sich im UN World Tourism Barometer-Bericht als das am schnellsten wachsende G20-Land etabliert, was einen wichtigen Meilenstein beim schnellen Aufstieg des Königreichs zum weltweiten Tourismusziel darstellt. Das Barometer zeigt für die ersten sieben Monate 2024 im Vergleich zum selben Zeitraum 2019 einen 73%igen Anstieg bei der Ankunft internationaler Touristen in Saudi-Arabien. Dies spiegelt den Erfolg der ehrgeizigen Tourismusstrategie des Königreichs im Rahmen von Vision 2030 wieder.

The latest UN World Tourism Barometer report highlights a 73% increase in international tourist arrivals to Saudi Arabia in the first seven months of 2024, compared to the same period in 2019, with Saudi Arabia emerging as the fastest growing G20 country (Graphic: AETOSWire)