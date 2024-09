Vier von zehn privaten Vermietern in Deutschland haben in den vergangenen zwölf Monaten an der Mietpreisschraube gedreht. Dies geht aus einer Umfrage des Immobilienportals immowelt hervor. Die Ergebnisse zeigen auch, wie viel die Mieter dadurch im Schnitt mehr ausgeben mussten. Nicht nur bei Mieterwechsel, sondern auch im Rahmen eines bestehenden Mietverhältnisses haben 40% der privaten Vermieter in Deutschland in den zurückliegenden zwölf Monaten die Miete angehoben.

