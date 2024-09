Die Roche-Aktie zeigte sich am Freitag volatil an der SIX Swiss Exchange. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 267,50 CHF und verzeichnete im Tagesverlauf Schwankungen zwischen 266,50 CHF und 268,80 CHF. Trotz der kurzfristigen Unsicherheiten bleibt die langfristige Perspektive für den Pharmariesen positiv. Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 18,57 CHF je Aktie und eine Dividende von 9,82 CHF, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Ausblick und Kurspotenzial

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 271,11 CHF, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 1,6% gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert. Bemerkenswert ist, dass die Aktie mit 268,10 CHF deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF notiert, jedoch noch Raum bis zum 52-Wochen-Hoch von 288,20 CHF hat. Die robuste Dividendenpolitik [...]

