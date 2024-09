WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist nach eigenen Angaben über die jüngsten Entwicklungen in Israel und im Libanon unterrichtet worden. Sein Team stehe in ständigem Kontakt mit den Kollegen vor Ort, und man arbeite daran, die Situation zu deeskalieren, sodass die Vertriebenen nach Hause zurückkehren könnten, sagte Biden zum Auftakt eines Treffens mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Scheich Mohammed bin Sajid Al Nahjan, in Washington. Auch mit Al Nahjan wollte er über die "Bemühungen zur Beendigung des Krieges in Gaza und eine Reihe regionaler Fragen" sprechen.

In der Debatte über eine neue Front im Libanon üben die USA offenbar nur bedingt Druck auf Israel aus, zumindest öffentlich. Die US-Regierung hatte zuletzt deutlich gemacht, dass sie es trotz der jüngsten Angriffe für möglich halte, einen umfassenden Krieg zwischen beiden Seiten abzuwenden./trö/DP/nas