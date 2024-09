DJ PTA-Adhoc: Schumag Aktiengesellschaft: Cyberangriff. Absage der für den 25. September 2024 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Aachen (pta/23.09.2024/21:15) - Schumag Aktiengesellschaft: Cyberangriff. Absage der für den 25. September 2024 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung

(WKN 721670) Die Schumag Aktiengesellschaft ist seit gestern ein Opfer eines Cyberangriffs. Dieser macht es aktuell unmöglich, die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 19. August 2024 für Mittwoch, den 25. September 2024, 10.00 Uhr, einberufene ordentliche Hauptversammlung der Schumag Aktiengesellschaft ordnungsgemäß durchzuführen.

Der Vorstand der Gesellschaft hat daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die für den 25. September 2024 einberufene Hauptversammlung abzusagen. Eine neue ordentliche Hauptversammlung wird so bald wie möglich neu einberufen. Die Gesellschaft bedauert die Unannehmlichkeiten, die mit dieser Absage für die Aktionäre verbunden sind.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die Organe die Folgen und Schäden des Cyberangriffs noch nicht bewerten. Die Produktion konnte heute trotz des Cyberangriffs in weiten Teilen wieder aufgenommen werden.

Über die Schumag Aktiengesellschaft:

Die Schumag Aktiengesellschaft produziert hochkomplexe Präzisionsteile aus Stahl, welche nach Kundenzeichnung in unterschiedlichen Stückzahlen, auch bis in den Millionenbereich, an Kunden weltweit geliefert werden. Im Bereich Normteile stellt die SCHUMAG Produkte für den Formen- und Werkzeugbau her.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.schumag.de

Aachen, 23. September 2024

SCHUMAG Aktiengesellschaft

Der Vorstand

ISIN(s): DE0007216707 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

