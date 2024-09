Zahlt Ripple etwa die Strafe an die SEC mit XRP?

Wenn es eine Kryptowährung auf dem Markt gibt, die wohl niemals ganz zur Ruhe kommt, dann ist es $XRP. Obwohl der Coin eine gigantische und treue Community besitzt, scheint die SEC unter ihrem eher unbeliebten Vorsitzenden Gary Gensler, einfach keine Niederlage akzeptieren zu wollen. Im letzten Verfahren hat Ripple nämlich mehrheitlich gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde gewonnen.

Zwar muss das Unternehmen 125 Mio. US-Dollar Strafe zahlen, aber im Vergleich zu den von der SEC ursprünglich geforderten 2 Mrd. US-Dollar wirkt das sehr gering. Und $XRP ist kein nicht registriertes Wertpapier, was wohl den größten Sieg in der Angelegenheit von Ripple darstellt. Doch es heißt, die SEC wolle im letzten Moment vielleicht doch Berufung einlegen. Währenddessen macht Ripple verdächtige Transaktionen.

Könnte diese Transaktion etwa an die SEC gehen?

Wie Whale Alert auf X (ehemals Twitter) postete, hat Ripple eine große Menge $XRP von seiner Wallet an eine unbekannte andere Wallet versandt. Mit 200 Mio. $XRP, mit einem Gegenwert von fast 118 Mio. US-Dollar, kommt die Summe den von der SEC geforderten 125 Mio. US-Dollar sehr nahe. Da kommt die Frage auf: bezahlt Ripple etwa seine eigene Strafe mit $XRP?

Sollte das der Fall sein, wäre es ein kluger Zug, da die SEC somit schwerlich weiter behaupten könnte, $XRP wäre ein nicht registriertes Wertpapier. Ohnehin scheint die SEC aber von dieser Ansicht immer weiter abzurücken, so relativierte sie vor einiger Zeit frühere Aussagen über den Status eines Wertpapiers von Ripple. Natürlich kann es auch sein, dass Ripple diese Transaktion an einen eigenen hohen Mitarbeiter oder an eine andere Stelle geschickt hat, jedoch wäre eine Transaktion an die SEC eine interessante Option. Bislang hat sich vonseiten Ripples niemand dazu geäußert.

$XRP-Kurs stagniert währenddessen

Im Gegensatz zu vielen anderen Coins wie dem Bitcoin oder Ethereum, die sich in starken Bewegungen nach oben befinden und sich bereits erholen, notiert $XRP mehrheitlich seitwärts. Und das schon seit längerer Zeit. Der Kurs notiert zwar über dem EMA 200, aber ansonsten passiert gerade nicht viel.

(Der Kurs von $XRP bewegt sich schon seit längerer Zeit seitwärts, allerdings zumindest oberhalb des EMA 200 - Quelle: Tradingview.com)

Es sieht fast so aus, als hätte die US-Börsenaufsichtsbehörde es zumindest bereits wieder geschafft, den Kurs von $XRP genau wie in den letzten Jahren zuvor zu lähmen. Anleger sollten sich also überlegen, ob ihr Geld bis zu einem endgültigen Ende des Rechtsstreits nicht bei einem anderen Coin besser aufgehoben wäre. Ein Coin mit kleinerer, aber ebenso treuer Community und einem spannenden Begleitprojekt ist derzeit Crypto All-Stars ($STARS).

