DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 18.874 Pkt - DHL Group etwas fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kleinen Plus haben sich die Aktien der DHL Group im nachbörslichen Handel am Montag gezeigt. Der Konzern will bis 2030 den Umsatz um 50 Prozent steigern verglichen mit 2023. Dafür sollen Wachstumsinitiativen initiiert und die Konzernstruktur im Zuge der Strategie 2030 modernisiert und vereinfacht werden. Dafür hat das Unternehmen einige Grundsatzentscheidungen getroffen, die innerhalb der kommenden ein bis zwei Jahre umgesetzt werden, wie der Logistikkonzern mitteilte. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,4 Prozent höher getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.874 18.847 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 23, 2024 16:28 ET (20:28 GMT)

