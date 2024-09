Die Walt Disney Company sieht sich mit Schwierigkeiten in ihrer Vergnügungsparksparte konfrontiert, die traditionell einen erheblichen Teil des Unternehmensgewinns ausmacht. Trotz eines kürzlich angekündigten Investitionsplans von 60 Milliarden Dollar über die nächsten zehn Jahre zeigen sich Anzeichen einer Verlangsamung. Die Einnahmen aus den inländischen Parkbetrieben sind im letzten Quartal um 6% gesunken, was auf eine gedämpfte Verbrauchernachfrage zurückzuführen ist. Analysten diskutieren, ob es sich um eine vorübergehende Erscheinung aufgrund der hohen Inflation handelt oder ob die kontinuierlichen Preiserhöhungen die Kunden abschrecken. Dennoch plant das Unternehmen, neue Kreuzfahrtschiffe und Attraktionen in seinen globalen Themenparks einzuführen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Aktienentwicklung unter Druck

Die Walt Disney-Aktie verzeichnete im New York-Handel einen Rückgang um 1,5 Prozent auf 92,30 USD. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 123,73 USD liegt der aktuelle Kurs somit 25,40 Prozent niedriger. Experten prognostizieren jedoch ein durchschnittliches Kursziel von 127,50 USD, was auf Potenzial für eine Erholung hindeutet. Für das laufende Jahr wird eine Dividendenausschüttung von 0,700 USD erwartet, was für Anleger eine positive Perspektive darstellen könnte.

