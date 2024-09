Die Schaeffler Aktie zeigte sich jüngst volatil am XETRA-Handelsplatz. Während der Kurs zeitweise auf 4,24 EUR anstieg, verzeichnete er auch Rückgänge auf bis zu 4,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf über 200.000 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz der aktuellen Schwankungen bleibt das 52-Wochen-Hoch von 6,78 EUR in weiter Ferne, was einem Aufwärtspotenzial von nahezu 60 Prozent entspricht.

Dividendenprognose und Analysteneinschätzungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,333 EUR je Aktie, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die durchschnittliche Kurszielschätzung der Analysten liegt bei 6,18 EUR, was auf optimistische Zukunftserwartungen hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Fachleute mit einem Gewinn je Aktie von 0,796 EUR. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 5. November erwartet und könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

