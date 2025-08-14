Der DAX hat sich am heutigen Donnerstag freundlich präsentiert. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 24.377,50 Zählern. Der MDAX legte 0,6 Prozent auf 31.118,79 Zähler zu. Und der Nebenwerte-Index SDAX verzeichnete einen Zugewinn von 0,7 Prozent auf 17.198,19 Punkte.Im Vorfeld des morgigen Treffens zwischen Donald Trump und Wladimir Putin war heute die Aktie des Rüstungstitels Rheinmetall wieder gefragt. Sie ging mit einem Plus von 2,8 Prozent als Tagesgewinner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär