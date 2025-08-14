Immobilienaktien zählen am Donnerstag zu den großen Gewinnern. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate legt am Nachmittag rund ein Prozent zu und führt damit die Branchentabelle an. Noch besser läuft es für Vonovia und Co. Treiber sind neue Zinshoffnungen. Vonovia hat damit zugleich eine wichtige Chartmarke erklommen.Starker Tag für deutsche Immobilienaktien: Im DAX klettert Vonovia mit einem Plus von 3,4 Prozent an die Spitze. Im MDAX und SDAX zählen Immobiliengesellschaften ebenfalls zu den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
