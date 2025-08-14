© Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air ForceEuropäische Rüstungsaktien könnten laut Branchenexperten weiter zulegen. Sogar dann, wenn Donald Trump und Wladimir Putin am Freitag in Alaska überraschend einen Durchbruch im Ukraine-Krieg erzielen sollten.Der mehr als drei Jahre andauernde Konflikt hatte in vielen NATO-Staaten zu einer massiven Aufstockung der Verteidigungsbudgets geführt, wovon Unternehmen wie Rheinmetall, Leonardo, Thales oder Saab stark profitierten. Seit Jahresbeginn hat der Stoxx Europe Aerospace and Defense Index bereits um über 50 Prozent zugelegt. Laut Dmitrii Ponomarev von VanEck EU ist der Aufschwung nicht nur auf Nachlieferungen für die Ukraine zurückzuführen. Europa habe begonnen, seine Streitkräfte …Den vollständigen Artikel lesen ...
