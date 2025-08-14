© Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield PhotographyDer IT-Spezialist aus Dortmund kann den operativen Gewinn im 1. Halbjahr fast verdoppeln. Nach einem Jahrestief am Mittwoch startet die Aktie am Donnerstag zweistellig durch. Analysten sehen noch viel mehr Potenzial.Der IT-Dienstleister Adesso hat im zweiten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet und die Börse in Euphorie versetzt. Im zweiten Quartal 2025 legte der Umsatz um 13 Prozent auf 356,1 Millionen?Euro zu, während das EBITDA dank Lizenzverkäufen im Produktgeschäft auf 19,3?Millionen Euro fast doppelt so hoch ausfiel wie im Vorjahresquartal (Q2 2024: 9,9 Millionen Euro). Für das erste Halbjahr verzeichnete der Software- und IT-Dienstleister ein organisches Umsatzwachstum …Den vollständigen Artikel lesen ...
