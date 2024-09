Harris will Kryptos unterstützen und dieser Coin könnte am meisten profitieren

Nachdem bereits zuvor einige Krypto-Experten wie Charles Hoskinson von Cardano und Tyler Winklevoss vor einer Amtszeit der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin und derzeitigen Vizepräsidentin Kamala Harris gewarnt hatten, könnte sich das Bild nun ändern.

Nun wurde bekannt gegeben, dass sie sich positiv über Kryptowährungen geäußert hat. Dies hat für Optimismus bei den Investoren gesorgt, da es jetzt nicht mehr eine so große Rolle spielen könnte, welcher der beiden Kandidaten gewählt wird. Ob dies wirklich so ist, wollen wir im folgenden Beitrag auch von der rhetorischen Seite näher analysieren.

Ist Kamala Harris nun zu einer Unterstützerin von Kryptowährungen geworden?

Inzwischen hat sich Kamala Harris in ihrer Kampagne für die am 5. November stattfindende Wahl erstmalig direkt über Kryptowährung geäußert. So hat sie am 22. September bei einem Fundraising-Event in New York versprochen, dass sie künstliche Intelligenzen, digitale Vermögenswerte und andere innovative Technologien unterstützen werde, sofern sie die Wahl gewinnt.

In diesem Zusammenhang legt sie großen Wert auf einen stabilen, transparenten und rechtlichen Rahmen mit klaren Regeln. Auf diese Weise zielt sie darauf ab, dass Verbraucher und Investoren geschützt werden. Ebenso wolle sie unnötige Bürokratie abbauen.

Bemerkenswert ist auch, dass sie sich laut ihren Aussagen etwas von der restriktiveren Haltung von Joe Biden distanzieren wolle. Hätte sie dies nicht erwähnt, so würde man ihr vermutlich ähnliche Absichten unterstellen.

Jetzt in beliebtesten Presale investieren!

Denn obwohl unter der Biden-Regierung die Krypto-ETFs für Bitcoin und Ethereum genehmigt wurden, ist diese häufig aufgrund ihrer strengen Maßnahmen und Regulierungen negativ aufgefallen.

Dazu zählte die Verhinderung der Abschaffung von SAB 121, bürokratischer Aufwand, Steuern auf nicht verbuchte Gewinne, Zusatzsteuern für Miner, Angriffe auf kryptofreundliche Banken und mehr.

Kamala Harris stellt eigenes Team von Krypto-Unterstützern auf

Aufgrund der großen Beliebtheit von Donald Trump in der Krypto-Community und den hohen Wahlspenden, welche dieser von der Kryptoindustrie erhalten hatte, wollte sich auch das Harris-Team dieser großen Wählergruppe annähern. Deshalb hat sie ein eigenes Team aufgestellt und Treffen mit Vertretern der Industrie gehabt, bei denen es jedoch viel Streit gegeben haben soll.

Dennoch hat sie sogar aus der Krypto-Community Unterstützer gewonnen. Zu ihnen zählt unter anderem Anthony Scaramucci, der Gründer von SkyBridge Capital und ehemaliger Kommunikationsdirektor von Trump. Er beabsichtigt, Harris von den kryptofeindlichen Vertretern aus der Partei wie der Senatorin Elizabeth Warren zu separieren.

Jetzt in innovative ETH-Layer-2 investieren!

Zudem hat Scaramucci seine Hoffnungen geäußert, dass sie ihre Haltung gegenüber Kryptowährungen wandeln könnte. Dabei könnte sie einen positiven Einfluss auf die Sicherheit der Verbraucher haben und Innovationen innerhalb der Branche unterstützen.

Neben Scaramucci hat sie auch zu dem CBDC-Marktführer Ripple, Coinbase und Circle Kontakt aufgenommen. Vor direkten Fragen auf einem öffentlichen Krypto-Event hat sie sich bisher jedoch gedrückt, was im Kontrast zu Donald Trump steht. Möglicherweise wollte sie zu Beginn unangenehmen Fragen ausweichen, auf die sie keine zufriedenstellenden Antworten weißt.

Ist Kamala Harris wirklich eine Unterstützerin von Kryptowährungen?

Eine bekannte rhetorische Taktik von Politikern ist es, in Floskeln zu sprechen, welche aufgrund der fast allgemeingültigen Werte bei jedem positiven Gefühl hervorrufen sollen. Sofern diese nicht dieses Spiel durchschaut haben, können einige mit dieser Strategie sehr erfolgreich sein.

Betrachten wir einmal die Aussagen von Kamala Harris genauer, so könnten mit "stabil" auch Stablecoins oder CBDCs verstanden werden. Mit Transparenz kann auch ein transparentes CBDC-Währungssystem gemeint sein, bei dem die Regierung Kritiker überwachen und unterdrücken, was eine Gefahr für die Demokratie darstellen kann.

Auch mit einer Förderung von Innovationen könnte sie sich möglicherweise nur auf Stablecoins und CBDCs bezogen haben. Klare Regeln könnten wiederum restriktiv für einige sein, während sie Innovationen bei den CBDCs und der Tokenisierung von RWAs äußern.

Jetzt zusätzliches Krypto-Einkommen erzielen!

Bürokratie lässt sich auch dadurch abbauen, dass die meisten Kryptowährungen als illegal eingestuft werden. Somit ließe sich ebenfalls der bürokratische Aufwand reduzieren und gleichzeitig bankrotte Statten über Strafzahlungen von "Querulanten" leichter finanzieren.

Ihre wahren Absichten sind eine Frage der Spekulation. So könnte sie sich auch deutlich förderlicher auf den Kryptomarkt auswirken, als manche vielleicht vermuten. Dennoch bleibt, wie auch bei Donald Trump, die Gefahr, dass es nur leere Wahlkampfversprechen sind. Auch dieser hat das Potenzial von Stablecoins und des US-Dollars betont, was nicht ganz den Krypto-Idealen entspricht.

Bis zur Wahlentscheidung könnten die Investoren erst einmal verunsichert sein und ihre Investments etwas stärker zurückhalten. Sobald das Ergebnis bekannt ist, könnte es dann aufgrund des Investitionsstaus schnell zu einer explosionsartigen Entladung kommen. Die potenzielle Seitwärtsphase können Anleger mit passiven Krypto-Einkommen nutzen.

Jetzt beliebte ETH-L2 nicht verpassen!

Crypto All-Stars will schnelle, einfache und sichere Krypto-Einkommen bieten

Auch während einer Seitwärtsphase lassen sich am Kryptomarkt Gewinne erzielen. Möglich wird dies mit den verschiedenen Arten von passiven Einkommen, welche das Web3 bereitstellt. Unter der Vielzahl des stetig expandierenden Angebots können Kleinanleger jedoch schnell einmal die besten Renditeoptionen übersehen.

Auf Crypto All-Stars lassen sich hingegen einige der populärsten und lukrativsten Kryptowährungen für zusätzliche passive Einkommen nutzen. Somit können über das Kurssteigerungspotenzial noch weitere Gewinne erzielt werden, welche wiederum die Risiken reduzieren und die Chancen vergrößern.

Für einige dieser Krypto-Einkommen müssen jedoch viele Punkte beachtet werden. Zu diesen zählen Mindestinvestments, technische Tools, Expertise, Vergleich der besten Anlageoptionen wie Pools, Anlagearten und mehr. Im Gegensatz dazu zeichnet sich Crypto All-Stars durch seine Simplizität aus, damit sich Anfänger schnell zurechtfinden und profitieren können.

Jetzt attraktive Staking-Renditen nicht verpassen!

Diese können einfach ihre Coins auf der Staking-Plattform einzahlen und dann bereits die für sie passenden Investmentoptionen auswählen. Den Rest erledigen dann die Smart Contracts von Crypto All-Stars, sodass Anleger von einer hohen Effizienz und niedrige Gebühren profitieren sowie die Dienste zu jeder Zeit beanspruchen können.

Mithilfe seiner neuartigen MemeVault-Technologie sollen einige der höchsten Renditen des Kryptomarktes ermöglicht und somit Nachzügler, wie das Projekt von Nansen, in den Schatten gestellt werden. Noch steckt Crypto All-Stars am Anfang, aber das Konzept bietet jede Menge Skalierungspotenzial, da es sowohl private als auch institutionelle Investoren hilft.

Deswegen legt das Team auch großen Wert auf Sicherheit und hat die Smart Contracts von unabhängigen Blockchain-Sicherheitsexperten auf Schwachstellen überprüfen lassen. Bei diesem Audit konnten keine schwerwiegenden Fehler gefunden werden, weshalb die Anleger von einer höheren Sicherheit profitieren.

Jetzt in Crypto All-Stars investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.