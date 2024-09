Die JPMorgan Chase & Co. Aktie schloss kürzlich bei 211,44 USD, was einem leichten Anstieg von 0,17% entspricht. Trotz eines Rückgangs von 3,31% im letzten Monat zeigt sich das Unternehmen optimistisch für die Zukunft. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr einen Gewinn von 16,72 USD pro Aktie und einen Umsatz von 172,03 Milliarden USD, was Steigerungen von 3,02% bzw. 8,81% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Bank wird derzeit mit einem Forward P/E-Verhältnis von 12,63 gehandelt, was leicht über dem Branchendurchschnitt liegt.

Expansionspläne in Asien

JPMorgan plant, sein Firmenkundengeschäft in Asien im nächsten Jahr um 10% zu erweitern. Der Fokus liegt dabei auf wachsenden Geschäftsmöglichkeiten im intra-asiatischen Handel, der Innovationswirtschaft und Zahlungsdienstleistungen. Die Bank sieht einen deutlichen Anstieg des regionalen Handels vor dem Hintergrund des Wirtschaftswachstums in vielen asiatischen Ländern. Besonders die Bereiche Großunternehmen, mittelständische Firmen und Innovationswirtschaft sollen von der Expansion profitieren.

