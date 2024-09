Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) -XCMG Machinery ("XCMG", SHE:000425) hat eine Reihe von starren Doppelbrückenkippern des Typs XDE260, ein Großgerät, das für den Tagebaubetrieb konzipiert wurde, an Kunden in Ozeanien ausgeliefert und damit einen neuen Meilenstein gesetzt. Die Bergbaumaschinen von XCMG gewinnen die Anerkennung des wichtigsten internationalen Bergbaumarktes und füllen die Marktentwicklungskarte des Konzerns im globalen Bergbaumaschinensektor aus."XCMG Mining Construction hat sich der Mission und Vision,Leading Technology to Empower Solid Future' (Spitzentechnologie für eine solide Zukunft) verschrieben und folgt der Roadmap für die Transformation, die den Schwerpunkt auf erstklassige, intelligente, umweltfreundliche, serviceorientierte und internationale Entwicklung legt. Wir nutzen die Möglichkeiten der intelligenten und digitalen Transformation sowie die Vernetzungsfähigkeiten, um die hochwertige Entwicklung der Gruppe zu fördern, und arbeiten mit unseren globalen Partnern zusammen, um XCMG Mining Construction zu einer Marke von Weltklasse aufzubauen", sagte Geng Jiawen, Geschäftsführer von XCMG Mining Construction.Bei der Auslieferungszeremonie stellte der Kunde fest, dass die starken Konstruktionsfähigkeiten von XCMG Bergbaumaschinen, die hohe technische Leistungsfähigkeit und der umfassende Kundendienst die Hauptgründe für die Zusammenarbeit mit XCMG sind.Ozeanien, ein Spitzenmarkt für globale Bergbaumaschinen, stellt strenge Anforderungen an die Technologie und Qualität von Bergbaumaschinen und hat strenge Normen für die Sicherheit, den Komfort und die Zuverlässigkeit von Maschinen aufgestellt. Der Markt wurde bisher von europäischen und amerikanischen Marken beherrscht.Im Vergleich zu leichten Bergbaufahrzeugen haben große und schwere Produkte eine hohe technische Schwelle, und XCMG ist eines der wenigen chinesischen Unternehmen, das fortschrittliche Bergbaumaschinen entwickelt und herstellt und dabei seine globale Forschungs- und Entwicklungsplattform nutzt. Die Gruppe hat einzigartige und branchenführende Standards eingeführt, um standardisierte und digitalisierte Produkte mit hoher Qualität zu liefern und gleichzeitig einen erstklassigen Service zu garantieren.Der starre Muldenkipper XDE260 von XCMG ist ein klassisches Modell, das wegen seiner äußerst robusten Transportkapazität und seiner extrem hohen Effizienz als "Titan des Bergbaus" bezeichnet wird. Er wurde nach Europa, Südamerika und auf andere internationale Märkte exportiert und genießt das Vertrauen von Kunden in aller Welt. Er ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der sich an eine Vielzahl komplexer Arbeitsbedingungen anpassen lässt, und nutzt die fortschrittliche AC-Frequenz-Antriebstechnologie, um im Vergleich zu Produkten desselben Tonnagebereichs eine führende Leistung zu erzielen.Der XDE260 ist dank seines modularen Aufbaus einfach zu demontieren, zu montieren, zu transportieren und zu warten. Er kann die individuellen Anforderungen der Kunden erfüllen und flexibel mit großen Bergbaubaggern von über 400 Tonnen kombiniert werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512532/XCMG_Delivers_XDE260_Dump_Truck_Designed_Open_Pit_Mines_Customer.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-liefert-xde260-muldenkipper-fur-tagebaue-an-kunden-in-ozeanien-aus-302256427.htmlPressekontakt:Wang Lin,XCMG_media@163.comOriginal-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167468/5871172