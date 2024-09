Studie soll den klinischen Nutzen der SuperSaturated Oxygen-Therapie für Herzinfarktpatienten und die finanziellen Vorteile für das Gesundheitswesen bestätigen

ZOLL, ein Unternehmen von Asahi Kasei, das medizinische Geräte und zugehörige Softwarelösungen entwickelt, hat den ersten Patienten in die Registerstudie SSCORE (Super Saturated Oxygen Comprehensive Observational REgistry) aufgenommen. Die prospektive Studie wurde konzipiert, um weitere Belege für die Wirksamkeit der SuperSaturated Oxygen-Therapie (SSO2) zur Minderung von Herzversagen und Sterblichkeit bei Herzinfarktpatienten mit einem ST-Hebungs-Myokardinfarkt der linken Vorderwandarterie (LAD STEMI) zu liefern. LAD-STEMI-Herzinfarkte sind die schwerste Form des Herzinfarkts und werden aufgrund ihrer hohen Sterblichkeitsrate oft als "Witwenmacher" bezeichnet. Ferner wird SSCORE Daten erheben, um mögliche Kostenvorteile für das Gesundheitswesen durch die Prävention von Herzinsuffizienz gegenüber lebenslangen palliativen Behandlungsstrategien nachzuweisen.

Das Minneapolis Heart Institute am Abbott Northwestern Hospital, ein Partnerkrankenhaus von Allina Health mit mehreren Standorten in Minneapolis, US-Bundesstaat Minnesota, zählt zu den frühzeitigen Anwendern der bahnbrechenden SSO2-Therapie und hat folglich den ersten Teilnehmer für die Studie ausgewählt.

"Diese Patienten mit LAD-Verschluss sind einem erheblichen Risiko ausgesetzt. Die Öffnung der Arterie ist der erste Schritt, entscheidend ist jedoch die Anwendung von SSO2 zur weiteren Verkleinerung des Infarkts. Bei dem ausgewählten Patienten bestand ein akuter proximaler LAD-Verschluss, und ich wollte ihm die bestmögliche Chance auf den Erhalt seiner Herzfunktion geben", so Dr. M. Nicolas Burke, Leiter der kardiovaskulären Notaufnahme bei Abbott Northwestern, der den landesweit ersten Patienten behandelte, der in das SSCORE-Programm aufgenommen wurde.

"Die Anmeldung des ersten Patienten in die SSCORE-Studie ist ein bedeutender Meilenstein für die Weiterentwicklung der SuperSaturated Oxygen-Therapie zur Behandlung schwerster Herzinfarkte", erklärt Matt Rochner, General Manager bei ZOLL TherOx. "Die SSO2-Therapie besitzt nicht nur das Potenzial, die Behandlungsergebnisse für die Patienten zu verbessern, sondern dürfte auch die langfristigen Behandlungskosten für Herzinsuffizienz senken, die eine große Herausforderung für das Gesundheitswesen darstellt. Unsere Partnerschaft mit dem Minneapolis Heart Institute und Allina Health bietet uns beste Voraussetzungen, um diese Spitzentechnologie voranzubringen, indem wir weitere evidenzbasierte klinische und ökonomische Daten sammeln und die SSO2-Therapie zum neuen Behandlungsstandard für die Versorgung von LAD-STEMI-Patienten machen."

Patienten mit einem LAD-STEMI-Herzinfarkt haben eine höhere Sterblichkeitsrate als Patienten mit anderen Herzinfarkttypen. Die SSO2-Therapie ist die erste und einzige von der FDA zugelassene Behandlung, die eine Schädigung des Herzmuskels nach einer Koronarangioplastie mit Stenting signifikant mindert.1 Das Ausmaß der Schädigung des Herzmuskels ist ein zuverlässiger Prädiktor für den weiteren Verlauf wie erneute stationäre Behandlungen oder die Entwicklung einer Herzinsuffizienz.2

Die SSO2-Therapie ist als ergänzende Behandlung für Patienten indiziert, die einen LAD STEMI erleiden und innerhalb von sechs Stunden nach Auftreten der Brustschmerzen mit einem konventionellen Stent behandelt werden. Die Therapie führt dem geschädigten Herzmuskel unmittelbar nach der erfolgreichen Öffnung der Koronararterie durch Angioplastie und Stenting hohe Konzentrationen an gelöstem Sauerstoff zu (7- bis 10-mal höher als normalerweise im Blutkreislauf vorhanden). Mehrere klinische Studien haben die Sicherheit und Wirksamkeit der SSO2-Therapie in Bezug auf die Verringerung der Infarktgröße belegt, die ein wichtiger Prädiktor für spätere Behandlungsergebnisse darstellt.1,3-6

"Der Fokus auf die Minimierung der Infarktgröße und die Verbesserung der mikrovaskulären Funktion mit SSO2 im Katheterlabor im Vergleich zur Linderung der Erkrankung ist ein einleuchtender Ansatz, auf den man in diesem Bereich lange gewartet hat", berichtet Dr. Jay Traverse, leitender Prüfarzt und Forscher der Allina's Minneapolis Heart Institute Foundation und interventioneller Kardiologe am Allina's Minneapolis Heart Institute. "Die anhaltend hohen Wiedereinweisungsraten dieser Patienten, die nach einer Standardbehandlung mit Stenting der LAD häufig eine Herzinsuffizienz entwickeln, stellen seit mehr als zwei Jahrzehnten eine bisher ungelöste Herausforderung dar. Die SuperSaturated Oxygen-Therapie hat ein erhebliches Potenzial gezeigt, dieses Problem zu mindern, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und zugleich die finanzielle Last für das Gesundheitssystem insgesamt zu verringern. Wir freuen uns auf die Teilnahme an dieser Studie und sehen ihren Ergebnissen mit Zuversicht entgegen."

Über ZOLL

ZOLL, ein Unternehmen von Asahi Kasei, entwickelt und vermarktet medizinische Geräte und Softwarelösungen, die dazu beitragen, die Notfallversorgung zu verbessern, Leben zu retten und gleichzeitig die klinische und betriebliche Effizienz zu steigern. Mit Produkten für Defibrillation und Herzüberwachung, Kreislaufverbesserung und HLW-Feedback, Sauerstoffsättigungstherapie, Datenmanagement, Beatmung, therapeutisches Temperaturmanagement sowie Schlafapnoe-Diagnose und -Behandlung bietet ZOLL ein umfassendes Spektrum an Technologien, die Klinikern, Rettungs- und Feuerwehrleuten sowie Laienhelfern helfen, die Patientenergebnisse bei kritischen kardiopulmonalen Zuständen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.zoll.com.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Group trägt weltweit zum Überleben und Leben von Menschen bei. Seit der Gründung im Jahr 1922 als Lieferant von Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Transformation seines Geschäftsportfolios kontinuierlich gewachsen, wobei die Gruppe sich im Zeitverlauf den wandelnden Bedürfnissen angepasst hat. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit unterstützt das Unternehmen eine nachhaltige Gesellschaft, indem es mit seinen drei Geschäftsfeldern Lösungen für die größten Herausforderungen der Menschheit anbietet. Diese Geschäftsfelder sind: Materialien, Heimbedarf und Gesundheit. Zum Bereich Gesundheit gehören Geräte und Systeme für Akutmedizin, Dialyse, therapeutische Apherese sowie Herstellung von Biotherapeutika, Medikamenten und diagnostischen Reagenzien. Mehr Informationen finden Sie unter: www.asahi-kasei.com.

Asahi Kasei engagiert sich auch für Nachhaltigkeitsinitiativen und trägt dazu bei, bis 2050 eine kohlenstoffneutrale Gesellschaft zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.asahi-kasei.com/sustainability/.

