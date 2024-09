Gestern hat der Logistikkonzern DHL Group mit ehrgeizigen Zielen aufhorchen lassen. So hat der Bonner Logistikriese sein Wachstumsziel für die zweite Hälfte des laufenden Jahrzehnts definiert. Bis zum Jahre 2030 strebt das DAX-Unternehmen demnach nun ein stattliches Umsatzwachstum von 50 Prozent im Vergleich zu 2023 an, wie der Konzern am Dienstag in Bonn mitteilte.Im vergangenen Jahr betrugen die Erlöse knapp 82 Milliarden Euro, womit der Umsatz in den kommenden fünf Jahren rechnerisch bei über ...

