Haomiao Fang kommt vom britischen EV-Unternehmen Arrival und bringt ein Jahrzehnt Erfahrung in der Skalierung von Fahrzeug-Produktionslinien mit

Bei Circus wird er für die Koordination und Skalierung der globalen Produktion und Hardwareentwicklung im Münchner Forschungs- und Entwicklungszentrum verantwortlich sein

Geplanter Ausbau der Fertigungskapazitäten in den kommenden Jahren von 1.000 auf über 20.000 Einheiten pro Jahr Hamburg, 24. September 2024 - Hamburg, 24. September 2024 - Die Circus Group (Xetra: CA1 ), ein führendes Unternehmen für KI-Robotik, gab heute die Ernennung von Haomiao Fang zum Vice President of Hardware & Manufacturing bekannt. Haomiao Fang verstärkt das Führungsteam von Circus mit einem reichen Erfahrungsschatz in den Bereichen automatisierte industrielle Fertigung und strategische Führung. Er stößt aus Großbritannien zum Standort in München. Haomiao Fang wird für die strategische Ausrichtung und Führung der Hardware- und Fertigungsteams verantwortlich sein und die globalen Fertigungskapazitäten der Circus Group in den kommenden Jahren von 1.000 auf über 20.000 Einheiten pro Jahr weiter ausbauen. Haomiao Fang kommt vom EV-Unternehmen Arrival Ltd, bei dem er seit September 2020 als Director of Manufacturing Engineering tätig war. In dieser Funktion leitete er ein Team von Ingenieuren, Programmmanagern und Betriebsexperten, um Industrialisierungslösungen für das globale Fahrzeugportfolio von Arrival bereitzustellen und eine durchgängige Lieferung vom Konzept bis zur Produktion zu gewährleisten. Bevor er zu Arrival kam, leitete Haomiao die robotergestützte Prozessautomatisierung für verschiedene Modelle bei Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd. Mit langjähriger Erfahrung in der Großserienproduktion, insbesondere in Fertigung und Robotik, bringt Haomiao Fang umfassendes Know-how in der Entwicklung von Automatisierungslösungen und im technischen Management mit. Seine Fähigkeit, komplexe Projekte in großen Unternehmen erfolgreich umzusetzen, macht ihn zur idealen Führungskraft für die Bereiche Hardware und Fertigung der Circus Group. "Ich bin begeistert, bei Circus an der Vision mitzuarbeiten, die Lebensmittelproduktion durch Spitzentechnologie zu revolutionieren. Ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie bei Circus einzubringen und eng mit den talentierten Teams zusammenzuarbeiten. Ich freue mich besonders darauf, unser globales Produktionsvolumen zu steigern und der Lebensmittelindustrie eine einzigartige Lösung zu bieten", sagt Haomiao Fang zu seiner Ernennung. Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer der Circus Group, sagt: "Wir freuen uns, Haomiao in unserem Führungsteam willkommen zu heißen. Seine Expertise in der robotergestützten Automatisierung und Großserienfertigung sowie sein globales Netzwerk in der Automobilindustrie werden für die schnelle Skalierung unserer Serienproduktion des CA-1 von entscheidender Bedeutung sein. Haomiao wird unsere Mission, die Lebensmittelindustrie zu revolutionieren, vorantreiben. Wir freuen uns sehr, ihn aus Großbritannien bei uns in München begrüßen zu dürfen." Die Circus Group hat bereits mehr als 8.000 vorbestellte Einheiten des CA-1 mit einem Verkaufswert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar in ihren Auftragsbüchern, nachdem sie Lukas Podolskis Mangal Döner x LP10 , die FLC Group , den Flughafen Berlin Brandenburg und das Beijing University Food Raw Material Joint Procurement Center als Kunden für ihre autonomen Lebensmittelroboter gewinnen konnte. Mit der Ernennung von Ilona Schukina zur neuen VP Business Development von Circus und Alastair Wong zum VP Process Engineering ist Circus in der Lage, seine Mission, erschwingliche, qualitativ hochwertige Mahlzeiten durch fortschrittliche autonome Technologie zugänglich zu machen, durch die Besetzung dieser Schlüsselpositionen weiter zu beschleunigen. Das Unternehmen ist bereit, in eine neue Phase der Kommerzialisierung einzutreten, unterstützt durch sein erweitertes Führungsteam und ein starkes Engagement für operative Exzellenz. Über die Circus Group:

Die Circus Group (XETRA: CA1 ) ist ein führendes KI-Robotik-Unternehmen, spezialisiert auf die vollständige Automatisierung komplexer Kochprozesse. Auf seiner Mission, Menschen mit frischen und hochwertigen Mahlzeiten zu versorgen, bietet Circus globalen Zugang zu ausgewogener Ernährung, für alle, jederzeit. Das Unternehmen hat den weltweit ersten kommerziell nutzbaren Roboter für die Lebensmittelproduktion entwickelt, Circus Autonomy One. Circus beschäftigt Talente in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotertechnik und Foodservice an drei Standorten und hat seinen Hauptsitz in Hamburg.

Kontakt:

Circus SE

Hongkongstraße 6

20457 Hamburg, Deutschland

Investor Relations Kontakt:

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com Pressekontakt:

Florian Anders

Leitung Unternehmenskommunikation

press@circus-group.com





