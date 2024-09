EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group liefert 41 Turbinen für 148-MW-Windpark nach Polen



24.09.2024 / 08:00 CET/CEST

Durch eine geplante Erweiterung des Windparks um zusätzliche 12 Windenergieanlagen wird die Gesamtleistung auf 190,8 MW steigen Hamburg, 24. September 2024. Die Nordex Group hat einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von Turbinen für den Windpark Miejska Górka in Polen erhalten. Die Gruppe wird ab Ende 2025 41 Turbinen des Typs N117/3600 mit einer Gesamtleistung von 147,6 MW für einen der größten Windparks des Landes liefern. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag für die Turbinen über einen Zeitraum von 30 Jahren. Der 147,6-MW-Windpark Miejska Górka entsteht in der Woiwodschaft Großpolen. Die Nordex Group wird die N117/3600-Turbinen auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 134 Metern liefern. Die Inbetriebnahme des Windparks soll Anfang 2027 erfolgen. Entwickelt wurde das Projekt Miejska Górka vom internationalen Projektentwickler und Betreiber VSB mit Sitz in Dresden. VSB, mehrheitlich im Besitz von Partners Group, hat das Windparkprojekt an Tauron Zielona Energia S.A., das zweitgrößte Energieunternehmen in Polen, verkauft. VSB ist verantwortlich für die Infrastrukturarbeiten, die im Jahr 2025 beginnen sollen, sowie für die Erweiterung des Windparks um weitere 12 Windenergieanlagen, wodurch sich die Gesamtzahl von 41 auf 53 und eine Gesamtprojektgröße von 190,8 MW erhöht. "Mit der Errichtung von zunächst 41 Anlagen und einer geplanten Erweiterung um weitere 12 Turbinen des Typs N117/3600 für einen der bisher größten Windparks in der Region erhöht die Nordex Group erneut deutlich ihren Marktanteil in Polen. Dieser Auftrag zeigt, dass unsere N117 für den polnischen Markt hervorragend geeignet ist, und wir sind VSB dankbar, dass sie uns die Möglichkeit geben, bei diesem wegweisenden Projekt erneut zusammenzuarbeiten", sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. Die VSB Gruppe im Profil VSB, mit Hauptsitz in Dresden, zählt zu den führenden vertikal integrierten Entwicklern im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Kerngeschäft liegt in der Projektentwicklung von Onshore-Wind- und Photovoltaikparks, Batteriespeichern, deren Betriebsführung sowie dem Betreiben eigener Parks als wachsender unabhängiger Stromerzeuger. VSB ist in sechs europäischen Ländern vertreten und verfügt über eine Pipeline von mehr als 16 GW. Bisher wurden seit 1996 über 750 Windenergie- und Photovoltaikanlagen mit mehr als 1,7 GW installierter Leistung errichtet. VSB erbringt zudem Servicedienstleistungen für ein Portfolio von über 2 GW. Im Konzern und den verbundenen Unternehmen sind über 500 Mitarbeitende beschäftigt. Weitere Informationen: www.vsb.energy Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 52 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

