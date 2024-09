The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.09.2024ISIN NameDE000DK01T19 DEKA DL FESTZINS 21/24XS2056427730 CC RAIF.DAA 19/24 MTNDE000DFK0QU0 DZ BANK IS.A1727US045167FS72 ASIAN DEV.BK 22/24 MTNUSV7780TAM54 ROYAL CARIBB 23/30 REGSAT0000A1XGL4 ERSTE GP BNK 17-24 1561AT0000A1Y3P7 VOESTALPINE 17/24 MTNCH0336352809 KUDELSKI 16-24FR0012173862 PERNOD-RICARD 14/24CH0465767785 BCO SANT.CHI 19/24 MTNXS2107451069 RCS + RDS 20/25 REGSAU3CB0247401 DT. BAHN FIN. 17/24 MTNUSP1400MAA64 BC MERC.D.N. 19/UND REGSUS110709AD48 BRIT.COLUMB 19/24DE000NLB30N3 NORDLB 22/24DE000NLB30X2 NORDLB 22/24DE000HLB3522 LB.HESS.THR.CARRARA09E/19XS2016149960 PHIL.NATL BK 19/24 MTNUS29874QAY08 EBRD 19/24 MTNCH0434678352 BOBST GROUP 18-24US82322J1079 SHENZHEN SR.T.A GDRS YC 1