Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Zinswende in den USA ist vollzogen und in Europa erhöhen die schwachen Konjunkturdaten die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen, so die Analysten der Nord LB.Entsprechend habe die Aussicht auf zukünftig wieder billigeres Geld die Aktienmärkte zuversichtlich gestimmt (schlechte Wirtschaftszahlen hin- oder her). Die Rekordjagd und der Aufwärtstrend würden intakt bleiben. Börsianer hätten sich weiter vorgetastet. Zur gleichen Zeit seien sichere Staatsanleihen gefragt gewesen. Kursgewinne bei festverzinslichen Wertpapieren seien mit fallenden Renditen einhergegangen. Zehnjährige deutsche Bunds hätten zu Beginn der Woche bei 2,17% rentiert (minus 4 Basispunkte). ...

