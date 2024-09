EQS-Media / 24.09.2024 / 09:00 CET/CEST



Erfolg durch globale Partnerschaft: comforte sichert Zahlungsverkehr führender Finanzinstitute weltweit



(Wiesbaden, im Oktober 2024) Erst im März 2024 haben die comforte AG, Wiesbaden, ein weltweit führender Anbieter von Cybersecurity-Lösungen und ACI Worldwide, einem ebenso weltweit führenden Anbieter von geschäftskritischer Echtzeit-Zahlungssoftware, eine strategische Partnerschaft vereinbart, um den Zahlungsverkehr zu modernisieren. Auslöser war die Einführung neuer Compliance-Regelungen, die Zahlungsdienstleister unter erheblichen Zugzwang bringen,denn die Regelungen sind bis März 2025 uneingeschränkt umzusetzen. Comforte hat seitdem in nur kurzer Zeit Finanzdienstleister aus USA, Europa, Asien und dem Mittleren Osten auf die neue Situation vorbereitet und umgestellt. Zugleich ist die Nachfrage nach hochmodernen Cybersecurity-Lösungen, mit denen Finanzunternehmen die Herausforderungen der sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft meistern, ungebrochen.



PCI DSS 4.0 erfordert sofortiges Handeln

Ein wesentlicher Grund für die Erfolge von comforte ist die Einführung von PCI DSS 4.0, einem erweiterten Regelwerk, das deutlich strengere Compliance-Anforderungen für die Zahlungssicherheit einfordert. Da die Frist für dessen Umsetzung im März 2025 abläuft, wächst die Dringlichkeit für Unternehmen, sich auf die neuen Regularien einzustellen. Comforte setzt sich in Zusammenarbeit mit ACI Worldwide dafür ein, dass Unternehmen jeder Größe nahtlos auf PCI DSS 4.0 umstellen können, ohne die betriebliche Effizienz oder das Vertrauen ihrer Kunden zu gefährden. PCI DSS 4.0 nicht rechtzeitig umzusetzen oder einzuhalten, kann schwerwiegende finanzielle Folgen haben, darunter hohe Geldstrafen sowie unschätzbare Reputationsschäden. Dagegen bietet die comforte-Lösung eine robuste, auf Tokenisierung basierende Datensicherheitsplattform, die nicht nur die Compliance-Anforderungen erfüllt, sondern auch die allgemeinen Sicherheits- und Datenschutzkontrollen verbessert.



Quantenresistente Algorithmen für die Zukunft

Möglich macht das unter anderem auch ein hohes Engagement für Innovation. So denkt comforte schon heute an die Bedrohungen von morgen. Mit dem Aufkommen des Quantencomputings werden etwa traditionelle Verschlüsselungsmethoden obsolet. Um dem entgegenzuwirken, sind in die aktuelle Version der comforte-Lösung quantenresistente Pseudonymisierungsalgorithmen integriert, die einen zukunftssicheren Schutz für sensible Daten bieten.

Für diese und andere Innovationen wurde die Comforte AG kürzlich mit dem prestigeträchtigen "Excellence in Cybersecurity"-Award für Banken und Zahlungsdienstleister ausgezeichnet - ein Beweis für die führende Rolle des Unternehmens in der Branche und seine Fähigkeit, die Bedürfnisse von Finanzinstituten weltweit zu antizipieren.



Erfolg im digitalen Zeitalter sichern

comforte hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen aus den Bereichen Payments, Banking und Finance sowie Retail in die Lage zu versetzen, im digitalen Zeitalter ihr wertvollstes Gut, ihre Daten, für Innovation und weiteres Wachstum zu nutzen, mit der Gewissheit, Sicherheit und Datenschutz in vollem Umfang gewährleistet zu haben. Diese Lösungen schützen nicht nur vor aktuellen Bedrohungen, sondern versetzen Unternehmen auch in die Lage, ihre künftigen Ziele uneingeschränkt zu verwirklichen.



"Durch unsere strategischen Partnerschaften mit vielen Marktführern, wie etwa ACI Worldwide, ermöglichen wir es Finanzinstituten - aber nicht nur diesen - , regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die digitale Transformation voranzutreiben", sagt Michael Deissner, CEO der comforte AG. "Mit vollem Einsatz wollen wir unseren Kunden dabei helfen, eigene Daten und die ihrer Kunden umfassend zu schützen und ihr Geschäft mit sorgenfreiem und ruhigem Gewissen auszubauen."

Über die comforte AG

Die comforte AG mit Sitz in Wiesbaden ist ein führender Anbieter von Enterprise Data Security Lösungen. Heute vertrauen mehr als 500 Unternehmen weltweit auf die Tokenisierungs- und formatbewahrenden Verschlüsselungsfunktionen von comforte, um sensible Daten zu schützen. Die Data Security Plattform von comforte lässt sich nahtlos in die modernsten Cloud-basierten Umgebungen sowie in traditionelle Kernsysteme integrieren. Sie hilft Kunden dabei, Daten zu entdecken, zu klassifizieren und zu schützen, unabhängig davon wo diese sich befinden. Die Plattform verwendet intelligente Interceptoren oder leistungsstarke Application Programming Interfaces (API), die jede Sprache oder jedes Skript unterstützen. Darüber hinaus lässt sie sich in Automated Infrastructure Management (AIM)-Systeme integrieren, um eine zentrale Verwaltung und konsistente Durchsetzung der für sensible Daten definierten Sicherheitsrichtlinien zu ermöglichen.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Datensicherheit und Datenschutzvon unternehmenskritischen Systemen ist die comforte AG der perfekte Partner für Unternehmen, die ihr Wachstum sichern wollen, indem sie ihr wertvollstes Gut schützen: die Daten.

