Mit neuen Tools zur automatischen Kontrolle des Zugriffs von KI-Bots auf Content ist Cloudflare der erste Anbieter, der sich in großem Umfang für die Urheber von Inhalten einsetzt

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, gab heute die Einführung von AI Audit bekannt, eine Reihe von Tools, mittels denen Websites jeder Größenordnung analysieren und kontrollieren können, wie ihr Content von Modellen künstlicher Intelligenz (KI) genutzt wird. Zum ersten Mal werden Website- und Content-Ersteller in der Lage sein, schnell und einfach zu verstehen, wie KI-Modellanbieter ihre Inhalte nutzen, und dann zu steuern, ob und wie die Modelle darauf zugreifen können. Darüber hinaus entwickelt Cloudflare eine neue Funktion, mit der Content-Ersteller zuverlässig einen fairen Preis für ihre Inhalte festlegen können, die von KI-Unternehmen für das Modelltraining und die Retrieval Augmented Generation (RAG) verwendet werden.

Website-Besitzer, egal ob gewinnorientierte Unternehmen, Medien- und Nachrichtenverlage oder kleine persönliche Seiten, könnten überrascht sein zu erfahren, dass KI-Bots jeglicher Art ihre Inhalte Tausende Male täglich scannen, ohne dass Content-Ersteller davon wissen oder dafür entschädigt werden, was zu erheblichen Wertverlusten für große und kleine Unternehmen führt. Selbst wenn Website-Besitzer wissen, wie KI-Bots ihre Inhalte nutzen, fehlt ihnen eine ausgefeilte Methode, um zu bestimmen, welches Scannen erlaubt werden soll, und eine einfache Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen. Damit die Gesellschaft weiterhin von der Tiefe und Vielfalt der Inhalte im Internet profitieren kann, benötigen Content-Ersteller die Werkzeuge, um die Kontrolle zurückzugewinnen.

"KI wird Online-Content dramatisch verändern, und wir müssen alle gemeinsam entscheiden, wie seine Zukunft aussehen wird", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Es steht Content-Erstellern und Website-Besitzern jeder Größe zu, die Kontrolle über ihre Inhalte zu haben. Wenn dies nicht der Fall ist, wird sich die Qualität der Online-Informationen verschlechtern oder ausschließlich hinter Paywalls gesperrt sein. Mit der Größe und der globalen Infrastruktur von Cloudflare glauben wir, dass wir die Tools bereitstellen und die Standards festlegen können, um Websites, Publishern und Content-Erstellern die Kontrolle und eine faire Vergütung für ihren Beitrag zum Internet zu geben und gleichzeitig Anbietern von KI-Modellen die Möglichkeit zu geben, innovativ zu sein."

Mit AI Audit möchte Cloudflare den Content-Erstellern Informationen bereitstellen und die Kontrolle zurückgeben, so dass ein transparenter Austausch zwischen den Websites, die mehr Kontrolle über ihre Inhalte wünschen, und den Anbietern von KI-Modellen, die neue Datenquellen benötigen, stattfinden kann, damit alle profitieren. Mit dieser Ankündigung zielt Cloudflare darauf ab, jeder Website dabei zu helfen,

KI-Bots automatisch und kostenlos zu kontrollieren: KI ist ein sich schnell entwickelnder Bereich, und viele Website-Besitzer brauchen Zeit, um zu verstehen und zu analysieren, wie sich KI-Bots auf ihren Traffic oder ihr Geschäft auswirken. Viele kleine Websites verfügen nicht über die Fähigkeiten oder die Bandbreite, um KI-Bots manuell zu blockieren. Durch die Möglichkeit, alle KI-Bots mit einem Klick zu blockieren, haben die Content-Ersteller wieder die Kontrolle.

Analysen zu nutzen, um zu sehen, wie KI-Bots auf ihren Content zugreifen: Jede Website, die Cloudflare nutzt, hat jetzt Zugang zu Analysen, um zu verstehen, warum, wann und wie oft KI-Modelle auf ihre Website zugreifen. Website-Besitzer können jetzt zwischen Bots unterscheiden zum Beispiel textgenerativen Bots, die die Quelle der Daten, die sie bei der Generierung einer Antwort verwenden, noch nennen, und Bots, die sich Daten ohne Anerkennung oder Namensnennung aneignen.

ihre Rechte bei Verhandlungen mit Modellanbietern besser zu schützen: Immer mehr Websites schließen direkt mit Modellanbietern Verträge ab, um das Training und den Abruf von Content gegen Bezahlung zu lizenzieren. Die AI Audit-Registerkarte von Cloudflare bietet fortschrittliche Analysen, um Metriken zu verstehen, die üblicherweise in diesen Verhandlungen verwendet werden, wie die Crawling-Rate für bestimmte Abschnitte oder die gesamte Seite. Cloudflare wird auch Nutzungsbedingungen modellieren, die jeder Content-Ersteller zu seinen Websites hinzufügen kann, um seine Rechte gesetzlich zu schützen.

einen fairen Preis festzulegen für das Recht, Content zu scannen und nahtlos zu verarbeiten (in Entwicklung): Viele Website-Besitzer, egal ob es sich um die großen Unternehmen der Zukunft oder um einen qualitativ hochwertigen einzelnen Blog handelt, verfügen nicht über die Ressourcen, den Kontext oder das Fachwissen, um einmalige Verträge auszuhandeln, die größere Publisher mit KI-Modellanbietern abschließen. KI-Modellanbieter haben dazu nicht die Bandbreite, um dies mit jeder Website zu tun, die sich an sie wendet. In Zukunft werden auch die größten Content-Ersteller von der nahtlosen Preisgestaltung und dem Transaktionsfluss von Cloudflare profitieren. Dadurch wird es für Modellanbieter einfach, frischen Content zu finden, den sie sonst nicht scannen könnten. Gleichzeitig übernehmen Content-Anbieter die Kontrolle und werden für den Wert, den sie schaffen, bezahlt.

Bestehende Cloudflare-Kunden können heute von ihrem Dashboard aus auf die Registerkarte "AI" zugreifen, um die Analysen für ihre Websites zu überprüfen und Bots fortan zu kontrollieren. Website-Besitzer können https://www.cloudflare.com/lp/ai-value-tool-waitlist/ besuchen, um sich auf eine Warteliste für die Teilnahme an der Beta-Version für Preisfestsetzungsfunktionen setzen zu lassen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Konnektivitäts-Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Begriffe wie "vielleicht", "wird", "sollte", "erwarten", "untersuchen", "planen", "vorhersehen", "könnte", "beabsichtigen", "zielsetzen", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Formulierungen enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Jedoch enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Fähigkeiten und Wirksamkeit von AI Audit und dessen zugehörigen Funktionen sowie über andere Produkte und Technologien von Cloudflare, die Vorteile, die Cloudflare-Kunden durch die Nutzung von AI Audit und dessen zugehörigen Funktionen sowie anderer Produkte und Technologien von Cloudflare erhalten, den Zeitpunkt, zu dem AI Audit oder eine seiner zugehörigen Funktionen in Beta-Form entwickelt und verfügbar sein wird oder allgemein für alle aktuellen und potenziellen Cloudflare-Kunden verfügbar sein wird, die technologische Entwicklung von Cloudflare, zukünftige Geschäftstätigkeiten, Wachstum, Initiativen oder Strategien sowie Kommentare von Cloudflares CEO und anderen. Tatsächliche Ergebnisse könnten erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten oder implizierten abweichen, aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken, die in den Einreichungen von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 1. August 2024 eingereicht wurde, sowie anderer Einreichungen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC vornehmen kann.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

©2024 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

