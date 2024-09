APA ots news: 80.000 Euro-Spende sichert Pferdetherapie für Kinder in Niederösterreich

Die Volksbank Wien und ihre regionale

Beteiligungsgenossenschaft VB Ost Verwaltung eG verdreifachten Spenden und sichern mit Sponsoring-Vertrag die Zukunft von KINDER STÄRKEN.



Wien / Trumau (APA-ots) - Der Verein PFERDE STÄRKEN lud zu seinem Herbst & Herzfest, um das

therapeutische Angebot für Kinder im Autismus-Spektrum vorzustellen und sein 17-jähriges Bestehen zu feiern. Durch eine Spendenaktion der VOLKSBANK WIEN AG und ihrer regionalen Beteiligungsgesellschaft VB Ost Verwaltung eG ist das Fortbestehen des niederösterreichischen Therapiezentrums gesichert. Vertreter der Volksbanken-Familie überreichten im Rahmen des Fests feierlich einen symbolischen Scheck über 80.000 Euro.



"Getreu dem genossenschaftlichen Prinzip und unserem Motto Aus der Region - für die Region, unterstützen wir gerne lokale Initiativen, die dem Gemeinwohl dienen. Die Arbeit des Therapiezentrums KINDER STÄRKEN ist für die Kinder aus der Region von immenser Bedeutung und eröffnet ihnen ganz neue Chancen. Um das Fortbestehen des Vereins zu sichern, haben wir zusätzlich zu unserer Spendenaktion einen langfristigen Sponsoring-Vertrag mit dem Verein abgeschlossen", sagt Elisabeth Fritz-Fraisl, Vorständin der VB Ost Verwaltung eG.



Zwillinge mit Downsyndrom bekommen wertvolle Therapie

Besonders Familien mit Kindern mit Behinderungen stehen oft vor finanziellen Herausforderungen. Arztbesuche, wichtige Therapien, Reha und viele andere Aspekte des täglichen Lebens kosten Geld. Der Verein PFERDE STÄRKEN ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und möchte sein Angebot möglichst kostenlos zur Verfügung stellen. Die langfristige finanzielle Unterstützung der VB Ost Verwaltung eG sichert die Therapiekosten für ein Zwillingspaar mit Downsyndrom. "Ohne die Unterstützung der VB Ost Verwaltung eG könnten die beiden Zwillingskinder ihre Pferdetherapie nicht fortsetzen. Gerade für Kinder mit Downsyndrom ist die Begegnung mit den einfühlsamen und sensiblen Tieren enorm wichtig und fördernd. Da wir auf Spenden angewiesen sind, zählt jeder Euro, um auch weiterhin für die Kinder in Niederösterreich da zu sein", freut sich Andrea Keglovits-Ackerer vom Verein PFERDE STÄRKEN über die Unterstützung.



Um die Arbeit des Therapiezentrums zu sichern, organisierten die VOLKSBANK WIEN AG und ihre regionale Beteiligungsgenossenschaft VB Ost Verwaltung eG eine Spendenaktion. Kundinnen und Kunden der Volksbank sowie Mitarbeitende und Geschäftspartner spendeten im Aktionszeitraum, die Volksbanken-Familie verdreifachte den Betrag. Darüber hinaus unterstützt die VB Ost Verwaltung eG den Verein mit einem langfristigen Sponsoring-Vertrag. Somit konnten dem Verein PFERDE STÄRKEN 80.000 Euro überreicht werden.



Spenden sind natürlich weiterhin über das Spendenkonto AT62 4300 0430 0002 0008 (Kennwort "Pferde stärken") möglich. Die Unterstützung ist steuerlich absetzbar.



Über PFERDE STÄRKEN



Der Verein PFERDE STÄRKEN wurde 2007 gegründet. Der Schwerpunkt lag von Beginn an auf Kindern im Autismus-Spektrum, denen der Kontakt zu sensiblen Tieren emotionale Türen öffnet. Im Laufe der Arbeit wurde klar, dass neben der sonder- und sprachheilpädagogischen Begleitung auch viele andere therapeutische Aspekte für eine ganzheitliche Förderung gebraucht werden. 2018 entstand die Sektion KINDER STÄRKEN in Gramatneusiedl, in der aktuell sechs Therapiepferde, mehrere Therapiehunde und ein 13-köpfiges Team gemeinsam ein breites Angebot von Diagnostik bis Ergotherapie bieten.

Die Niederösterreicherin Andrea Keglovits-Ackererleitet das KINDER STÄRKEN Zentrum und ist die Vereinsobfrau von PFERDE STÄRKEN. Im Oktober 2022 wurde sie für ihr Engagement mit dem Liese-Prokop- Frauenpreis im Bereich Soziales und Generationen ausgezeichnet. ( www.kinderstaerken.com)



VB Ost Verwaltung eG



Die VB Ost Verwaltung eG wurde 1921 gegründet. Als

genossenschaftliche Bank "Volksbank Ost Genossenschaft m.b.H" hat diese den Osten Niederösterreichs und das nördliche Burgenland betreut. Heute zählt die VB Ost Verwaltung eG zu den größten Aktionären der VOLKSBANK WIEN AG. Ihre wesentliche Aufgabe besteht in der Wahrnehmung der Eigentümerrechte, der Verwirklichung des gesetzlichen genossenschaftlichen Förderauftrages. Letzteres führte und führt zu Projekten zum Wohle der Region von

gesellschaftspolitischer Relevanz, also Themen wie Integration, Inklusion, Vernetzung der Genossenschafter zu Kooperationen. Ein gemeinsam mit der VOLKSBANK WIEN AG unterstütztes Projekt in der angestammten Region ist die Initiative des multidisziplinären Therapiezentrums KINDER STÄRKEN.



VOLKSBANK WIEN AG



Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.282 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2024). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

