FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BANK OF CYPRUS HLD.EO-,10 318 IE00BD5B1Y92
AB/FROM ONWARDS 24.09.2024 09:02 CET
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BANK OF CYPRUS HLD.EO-,10 318 IE00BD5B1Y92
AB/FROM ONWARDS 24.09.2024 09:02 CET
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