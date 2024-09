FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag wieder an die Marke von 19.000 Punkten zurückgekehrt. In den ersten Handelsminuten kletterte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent auf 19.002 Punkte. Am vergangenen Donnerstag hatte er nach der Zinswende in den USA mit 19.044 Punkten eine Bestmarke erreicht. Er konnte sich aber zunächst nicht über den alten Zwischenhochs vom Mai und September etablieren. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Aktien legte 0,9 Prozent zu auf 26.231 Punkte. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es gar über ein Prozent aufwärts./ag/zb

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145