Die DKM 2024 findet in diesem Jahr am Dienstag, 29.10. und Mittwoch, 30.10. statt - wie gewohnt in der Messe Dortmund. Unverändert geblieben ist auch der Austausch von Information, das entspannte Netzwerken sowie die Möglichkeit, viel Weiterbildungszeit zu sammeln. Auch im Jahr 2024 können Fachbesucher und Fachbesucherinnen im Rahmen der DKM bei den Kongressen und den DKM Streaming-Days, die im Vorfeld der Messe digital auf dkm365.de stattfinden, reichlich Weiterbildungszeit sammeln. Die Veranstaltungen ...

