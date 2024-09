Krypto News: Was bedeutet die Rede von Kamala Harris für die Krypto-Welt?

Bisher hatte sich die US-amerikanische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris bedeckt gehalten, wenn es um das Thema Blockchain und Kryptowährungen ging. Ihr demokratischer Vorgänger und aktueller US-Präsident Joe Biden hatte sich mehrfach kritisch gegenüber den digitalen Währungen geäußert, während Donald Trump - der aktuelle Präsidentschaftskandidat der Republikaner - sich mehrfach selbst als "Bitcoin Präsident" bezeichnet hatte.

Jetzt äußerte sich Harris zum ersten Mal öffentlich zur Krypto-Branche, da sie das Thema während einer Rede in New York City zumindest ansprach. Ihre Aussagen werden allerdings als äußerst vage eingeschätzt. Doch was bedeutet die erste Ansprache der Kandidaten der Demokraten für die USA und die weltweite Krypto-Sphäre?

Reines politisches Kalkül? Harris-Aussage ohne wirkliche Substanz

In ihrer Rede erklärte Harris laut Bloomberg, dass die USA durchaus in die "Zukunft von Amerika" investieren sollten - unter anderem eben auch in die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) sowie in "Digitale Assets". Im Zusammenhang mit diesen "innovativen Technologien" möchte sie ihren Fokus allerdings darauf setzen, die Nutzer sowie die Investoren zu schützen.

Allerdings wirken diese Aussagen reichlich nichtssagend - gerade im Vergleich zu ihrem politischen Gegner. Denn Donald Trump hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur mehrfach positiv gegenüber der Krypto-Branche geäußert, sondern zuletzt sogar auf einigen Krypto-Events und -Messen gesprochen. Damit positioniert er sich klar für einen Ausbau der Krypto-Branche in den USA und möchte sogar das Bitcoin Mining in den USA attraktiver machen. Die Kandidatin der Demokraten äußerte sich bisher gar nicht zu diesem Thema - und jetzt nur äußerst zurückhaltend.

Respectfully, they had 4 years and their policies are retarded - palmer (@bitcoinPalmer) September 22, 2024

Entsprechend gespalten reagiert die politisch bereits aufgeladene Welt der sozialen Medien: Viele Reaktionen auf X (ehemals Twitter) zeigen sich enttäuscht von dieser zurückhaltenden Aussage, die einfach zu viel Spielraum für Interpretationen lässt. Tatsächlich zeigen die aktuellen Zahlen von Statista, dass in den USA bis Ende des Jahres über 25 Prozent der Bevölkerung in Kryptowährungen investiert haben wird. Dies zeigt, wie wichtig dieses Thema in der USA-amerikanischen Präsidentschaftswahl sein könnte. Viele US-Wähler hätten sich deshalb eine klarere Aussage gewünscht.

Der Krypto-Markt selbst reagierte gestern eher zurückhaltend auf die jüngste Rede von Harris und zumindest über Nacht lassen sich keine großen Veränderungen feststellen. Gerade Bitcoin zeigt seit einigen Tagen eine Konsolidierungsphase und ist in den letzten 24 Stunden mit 0,69 Prozent im Minus. Dies dürfte einerseits an der Verunsicherung vieler Anleger nach der Harris-Rede liegen, andererseits konzentrieren sich immer mehr Krypto-Investoren derzeit auf Presale-Projekte wie Pepe Unchained ($PEPU), die mit innovativen Ideen und Technologien überzeugen können.

Fast 15 Millionen Presale-Kapital gesammelt: Pepe Unchained übertrifft alle Prognosen

Tatsächlich gilt Pepe Unchained bereits jetzt als eines der erfolgreichsten Presale-Projekte des Jahres 2024, denn seit dem Start des Vorverkaufs sind fast 15 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt worden. Zum Vergleich: Der Ethereum-Presale brachte damals ein Startkapital von 17,3 Millionen US-Dollar.

Doch was ist Pepe Unchained überhaupt? Hinter dem Projekt steht die Idee, dass moderne Meme-Coins vor allem deshalb die Solana-Blockchain nutzen, weil diese schnell und preisgünstig ist, während das Ethereum-Netzwerk als teuer und langsam gilt, dafür jedoch mit einem hohen Sicherheitsaspekt punktet. Als eigene Layer-2-Blockchain setzt Pepe Unchained auf Ethereum auf, kann jedoch bis zu 100-mal schneller agieren und dadurch wesentlich günstigere Konditionen bieten.

Besuche die Pepe Unchained Webseite für weitere Informationen!

Langfristig planen die Entwickler hinter dem Projekt zudem, ein eigenes Ökosystem zu etablieren und sogar das große Vorbild - den Pepe Coin - zu übertreffen. Die Voraussetzungen dafür sind dank des großen Erfolgs tatsächlich gegeben.

Ein weiterer Pluspunkt: Es gibt bereits das erste Presale-Staking-Programm. Hier können frühzeitige Anleger ihre gekauften $PEPU-Token investieren, um so erste Renditen zu erzielen. Derzeit liegt die jährliche prozentuale Rendite (APY) bei satten 141 Prozent.

Kaufe noch heute $PEPU-Token zu Presale-Preisen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.