Vaduz



Die Strahlenschutzgruppe des Stützpunkts absolviert jährlich einen Weiterbildungskurs um in diesem anspruchsvollen Gebiet auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dieser Kurs findet am Samstag, 28. September 2024, in Ruggell statt. Die Strahlenschutzgruppe gehört zum Feuerwehr-Stützpunkt Vaduz, setzt sich jedoch aus Spezialisten von verschiedenen Feuerwehren zusammen.



Die Mitglieder üben den Umgang mit den verschiedenen Messgeräten, die richtige Messtechnik und den allgemeinen Schutz vor radioaktiver Strahlung. An den praktischen Übungen, beispielsweise einem Transportunfall mit Beteiligung radioaktiver Stoffe, nehmen auch die Feuerwehr Ruggell, der Samariterverein Liechtensteiner Unterland (SVLU), der Rettungsdienst des LRK und die Polizei teil. Die Partnerorganisationen erhalten vorgängig noch eine Einführung in das interessante Thema.



Pressekontakt:



Amt für Bevölkerungsschutz

Toni Göldi, Kurskommandant

Natel: +41 079 389 29 45

Mail: goelditoni@msn.com



