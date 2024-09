Köln (ots) -Die Verräter sind unter uns! Nach dem Auftritt im Legenden-Dschungel-Baumhaus im August tauchte gestern Abend der nächste Verräter im "Wer wird Millionär?"-Studio auf. Welches Spiel treiben sie? Eines ist sicher: Es wird mörderisch! Denn jede Nacht geschieht ein Promi-Mord bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem!". Ab dem 10. Oktober stürzen sich auch Model und Choreograph Bruce Darnell, Profitänzerin Oana Nechiti, die Schauspieler Susan Sideropoulos, Thomas Drechsel und Jan Sosniok sowie der ehemalige Bobsportler Kevin Kuske kopfüber in dieses gefährliche Spiel auf RTL+. Als Teilnehmer bekannt sind bereits die Content Creator Gerda Lewis, Jessica Haller und Helge Mark.Schauspielerin Susan Sideropoulos nimmt nach ihrem schnellen Aus in Folge 1 der 1. Staffel bereits zum zweiten Mal bei "Die Verräter" teil. Wie lange bleibt die "GZSZ"-Legende diesmal im Spiel? Im "Punkt 12"-Interview spricht sie heute Mittag bei RTL über ihre erneute Teilnahme.Die zweifach für den Deutschen Fernsehpreis nominierte Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" startet als Halloween-Special ab Donnerstag, 10. Oktober auf RTL+. Am Veröffentlichungstag stehen direkt die ersten zwei Folgen der achtteiligen Staffel im Stream bereit, danach wöchentlich auf Abruf. RTL zeigt die erste Folge am Donnerstag, 10. Oktober um 20:15 Uhr.Welche weitere Neuerung es zum Schloss gibt, erfahren Sie in der Pressemappe im RTL Media Hub."Die Verräter" ist eine Produktion der All3Media Tochter Tower Productions im Auftrag von RTL.Pressekontakt:Katrin BechtoldtKommunikation RTL Deutschlandkatrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5871287