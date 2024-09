München (ots) -- 19 VIP-Islander auf der Suche nach der großen Liebe- Moderiert wird die Show von Sylvie Meis- "Love Island VIP" - ab 24. Oktober 2024, immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEIDas gab es noch nie bei "Love Island": Erstmals ziehen bekannte Persönlichkeiten in die luxuriöse Villa ein. Nur wer es wirklich ehrlich meint, hat einen Platz auf der Liebesinsel verdient. Insgesamt suchen 19 VIPs unter der Sonne Griechenlands das große Glück. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit einigen Ex-Islandern. Reality-Stars wie Melissa Damilia, Aurelia Lamprecht und Danilo Cristilli starteten ihre Karriere einst auf der Liebesinsel. Jetzt sind sie als VIPs zurück. Werden sie die wahre Liebe finden und vielleicht sogar 50.000 Euro gewinnen? "Love Island VIP" startet am 24. Oktober 2024 und ist immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Zum ersten Mal in der "Love Island"-Geschichte treffen Reality-Stars und VIPs auf der Liebesinsel aufeinander. Bekannt sind unsere VIP-Inselbewohner aus Sendungen wie "Kampf der Realitystars", "Promi Big Brother" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Einige von ihnen waren schon einmal dabei, andere sind Neulinge im Kosmos der von Sylvie Meis moderierten glamourösen Datingshow. Und ob sie einen harmlosen Flirt oder die große Liebe finden, steht für die abenteuerlustigen Singles auch bei "Love Island VIP" in den Sternen.Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten:Melissa Damilia startete ihre Karriere bei "Love Island", ebenso wie Sandra Janina van der Heide, Tracy Candela und Aurelia Lamprecht. Sie treffen auf die Ex-Islander Danilo Cristilli, Marcellino Kremers, Leandro Fünfsinn und Tobias Pietrek. Einige der VIPs sind allerdings nicht nur Ex-Islander, sondern auch Ex-Verliebte: So bandelte Melissa bereits mit Danilo an. Tracy und Marcellino waren sogar das Sieger-Couple der zweiten Staffel.Auch "La Familia - House of Reality"-Star Yasin Mohamed und Alicia Costa Pinheiro waren bereits jahrelang ein Paar. Treffen sie bei "Love Island VIP" wieder aufeinander? Zuletzt bandelte Yasin mit "Promi Big Brother"-Gewinnerin Yeliz Koc an - sie gehört ebenfalls zum Cast der Sendung.Verstärkung bekommt Yasin von Dschungelstar Gigi Birofio, der auf seinen Kontrahenten Wilson Coenen trifft. "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Patrick Fabian sucht ebenso die große Liebe wie Chiara Fröhlich. Aber ist sie nach "Prominent getrennt" bereit für eine neue Liebe? Und hat Jill Lange dieses Mal eine Chance bei den Männern? Sie verscherzte es sich bei DSDS mit Dieter Bohlen, bekam aber auch prominente Unterstützung von Katja Krasavice. Newcomer im Reality-Business ist Daisy Dees Sohn Kymani Yade, der sich bei Dating-Profi Paul Janke Tipps geholt hat, wie man die Frauen um den Finger wickelt. Vielleicht kann er diese bei Schauspielerin Sophie Imelmann ("Köln 50667") oder "Temptation Island"-Verführerin Viktoria erfolgreich anwenden...Fest steht: Die individuellen Geschichten aller prominenten Islander gepaart mit dem Aufeinandertreffen und Zusammenleben dieser unterschiedlichen und liebeshungrigen Persönlichkeiten verspricht beste Unterhaltung in glamouröser Atmosphäre!"Love Island VIP" wird von ITV Studios Germany produziert. Ausstrahlung der Folgen ab 24. Oktober 2024 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Nach der Ausstrahlung sind sie 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5871286