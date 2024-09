Berlin (ots) -Rehakliniken, die die Bedürfnisse pflegender Angehöriger in den Fokus stellen, sind ab sofort online zu findenDAS REHAPORTAL hat eine umfassende Abfrage bei den Vorsorge- und Rehakliniken in Deutschland durchgeführt, die sich aktiv an dem unabhängigen Portal beteiligen. Ziel war es, Kliniken zu identifizieren, die die Kriterien der Checkliste "Reha für pflegende Angehörige" erfüllen. Die Ergebnisse wurden nun im Portal veröffentlicht und sind für die Öffentlichkeit kostenfrei einsehbar: Reha- und Vorsorgekliniken für pflegende Angehörige (https://www.dasrehaportal.de/reha/rehakliniken/pflegende-angehoerige).Die Checkliste "Reha für pflegende Angehörige" wurde von DAS REHAPORTAL in Zusammenarbeit mit der AW Kur und Erholungsgesellschaft, einer Tochtergesellschaft der Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Westliches Westfalen e. V., entwickelt. Die Checkliste (https://www.dasrehaportal.de/forschung/weitere-veroeffentlichungen) definiert einen einheitlichen Mindeststandard für Vorsorgeleistungen (Kur) und Rehabilitationsangebote, welche spezifisch auf die körperlichen und psychischen Bedürfnisse pflegender Angehöriger ausgerichtet sind. Die Veröffentlichung der Liste ermöglicht den Betroffenen eine einfache und transparente Auswahl der geeigneten Klinik."Unser Ziel ist es, vorsorge- oder rehabilitationsbedürftigen Pflegenden maßgeschneiderte stationäre und ambulante Maßnahmen anzubieten, die ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen und ihnen ermöglichen, sich um ihre eigene Gesundheit und Selbstfürsorge zu kümmern. Unsere Expertise in diesem Feld einzubringen war uns daher ein wichtiges Anliegen", sagt Andreas Frank, Geschäftsführer der AW Kur und Erholungsgesellschaft.Warum eine Reha oder Kur für pflegende Angehörige wichtig istDie Pflege von Angehörigen kann zu erheblichen körperlichen und psychischen Belastungen führen, einschließlich Rückenschmerzen und Depressionen. Eine Reha oder Kur bietet pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, sich von diesen Belastungen zu erholen und ihre Gesundheit zu stabilisieren. Durch gezielte Therapien, wie Bewegungstherapien und Entspannungsübungen, können sie neue Energie tanken und langfristig gesünder bleiben.Erweiterung des Ratgebers für pflegende AngehörigeZusätzlich hat DAS REHAPORTAL das bestehende Informationsangebot rund um Reha-Themen um einen spezifischen Beitrag zur Reha für pflegende Angehörige (Ratgeber) (https://www.dasrehaportal.de/ratgeber/reha-fuer-pflegende-angehoerige) erweitert. Der neue Beitrag informiert umfassend darüber, was eine Reha für pflegende Angehörige ist, wem diese Reha oder Kur zusteht und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Ziel ist es, pflegende Angehörige bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen und ihnen die notwendigen Informationen bereitzustellen, um eine geeignete Reha-Maßnahme in Anspruch zu nehmen.Über DAS REHAPORTAL:Das unabhängige REHAPORTAL bietet umfassende Informationen zu Rehakliniken in ganz Deutschland. Es ermöglicht Patient:innen und Angehörigen, Kliniken anhand von Kriterien wie Behandlungsqualität, Patientensicherheit und Zufriedenheit zu vergleichen. Um die Rehakliniken zu bewerten, werden jährlich über 100.000 Patient:innen befragt. Die Daten werden nach wissenschaftlichen Kriterien erhoben und regelmäßig überprüft. Derzeit sind auf dem unabhängigen und trägerübergreifenden Portal Bewertungen zu mehr als 300 Rehakliniken abrufbar; über 1.600 ambulante und stationäre Rehakliniken sind gelistet. DAS REHAPORTAL ist ein Unternehmen der 4QD-Qualitätskliniken.de GmbH. Weitere Informationen unter www.dasrehaportal.de.Pressekontakt:Annabelle NeudamGeschäftsführerinDAS REHAPORTALTel.: +49 (0)30 - 32 50 36 50E-Mail: a.neudam@qualitaetskliniken.deOriginal-Content von: 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131969/5871313