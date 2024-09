Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) konnte sich mit dem Rückenwind der enttäuschenden Wirtschaftsdaten oberhalb der 21-Tagelinie halten, war aber nicht in der Lage, den Widerstandsbereich 134,50/81 nach oben zu verlassen, so die Analysten der Helaba.Die Hochs bei 135,49 oder gar 135,66 seien nicht in Reichweite gekommen. Zudem würden die Analysten der Helaba damit rechnen, dass sich die Akteure auf einen schwachen ifo-Index eingestellt hätten, weshalb ein neuerlicher Schub wohl nicht zu erwarten sei. Indikatorenseitig bleibe das Bild uneinheitlich. Wichtige Unterstützungen würden sich an der 21-Tagelinie (134,20) zeigen, um 134,00 und bei 133,73 am 38,2%-Retracement. Darunter sei die Zone um 133,50 zu nennen, wo sich inzwischen auch die 55-Tagelinie finden lasse. (24.09.2024/alc/a/a) ...

