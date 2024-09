DAX - China-Nachricht beflügelt. DHL Group und TUI gefragt

Chinas Regierung entschied sich, ein neues Konjunturprogramm aufzulegen und sorgte damit in Fernost für gute Stimmung an den Börsen. Die Kauflaune setzte sich in Europa fort. Dabei kratzte der DAX® im frühen Handel an der 19.000 Punktemarke. Im Tagesverlauf wird der ifo-Index und Daten zum US-Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

Unternehmen im Fokus

Carl Zeiss Meditec profitierte zum Handelsbeginn von positiven Analystenkommentaren. DHL Group plant mit ihrer Strategie 2030, den Umsatz bis 2030 um 50 Prozent zu steigern. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursaufschlag. Nordex gab einen weiteren Großauftrag aus Polen über eine Gesamtleistung von 148 Megawatt bekannt. Die Aktie schraubte sich seit dem Augusttief zweistellig nach oben. Heute blieben größere Reaktionen zunächst aus. TUI gab heute ein Zahlen-Update. Demnach wird im laufenden Geschäftsjahr (endet am 30.09.) ein Anstieg des EBIT um mindestens 25 Prozent erwartet. Der Start in des Winterprogramm 2024/25 verläuft nach Angaben des Managements vielversprechend. Der MDAX®-Wert legte daraufhin deutich zu. Die Autobauer BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW starteten mit Kursgewinnen in den Handelstag. Die jeweiligen Abwärtstrends bleiben zunächst dennoch intakt.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.000/19.736 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.033/18.180/18.259/18.430/18.572/18.800/ Punkte

Der DAX® zog zum Handelsstart dynamisch aufwärts und kratzte an der 19.000 Punktemarke. Ein signifikanter Ausbruch gelang bisher noch nicht. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten jeweils nach oben. Gelingt der Ausbruch über diese Marke eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 19.736 Punkte (138,2%-Retracementlinie). Zwischen 18.642 und 18.800 Punkten findet der Leitindex eine Unterstützungszone. Wird sie verletzt, droht ein Rücksetzer bis 18.430 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 24.05.2024 - 24.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.09.2019 - 24.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 88,32* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 107,67* 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 111,25*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2024; 09:30 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 1,78* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 5,07 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,04 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,57 * 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2024; 09:30 Uhr

