Berlin (ots) -Die Egmont Comic Collection feiert mit regionalen Comics den 65. Geburtstag von Asterix und Obelix. Am 8. Oktober erscheint das erste Abenteuer "Asterix der Gallier" in gleich sechs verschiedenen Mundarten: Plattdeutsch, Ruhrdeutsch, Schwäbisch, Münchnerisch, Wienerisch und Schwyzerdütsch. Dat gibbet donnich! Doch, das gibt es!Im Norden lassen die Autoren Peter Nissen und Reinhard Goltz die Gallier auf Platt schnacken. Zum sechsten Mal bringen sie den trockenen Norddeutschen Humor mit "Asterix de Gallier" nach Gallien.Im Ruhrpott schlägt Hennes Bender zum neunten Mal zu, und zwar mit "Glück auf, der Gallier kommt! Der Komiker hat die historische Geschichte hysterisch neu auf Ruhrdeutsch übbasetzt.Beim Tübinger Klaus Mühlsteffen schwätzt Asterix in "Asterix dr Römerschreck" schwäbisch und das zum achten Mal. Mühlsteffen ist der Erfinder der Asterix-Mundart-Abenteuer. Mitte der Neunziger trug er die Idee eines Asterix-Bandes auf Schwäbisch an den Verlag heran und das war der Startschuss für die einzigartige Erfolgsgeschichte.Kriminell aufregenden Lesestoff bietet Udo Wachtveitl mit "Asterix oana vo uns". Der Schauspieler ist einem Millionenpublikum als Münchner Kommissar Franz Leitmayr bekannt, den er seit 1991 im Tatort verkörpert. Jetzt ermittelt er erstmals im Alleingang am Tatort Gallien.Vom feinsten Wiener Dialekt strotz "Asterix da Wüdde". Schriftsteller Ernst Molden ruft zum vierten Mundart-Abenteuer auf. De Röma hom se gaunz Galliern eignaad und die Wiener besetzen nun den Buchhandel, um den genüsslichen Lesestoff zu ergattern.Musiker Jan SEVEN Dettwyler macht es möglich! Nach 30 Jahren gibt es endlich wieder einen Asterix auf Schwyzerdütsch. Dank "Asterix der Aargallier" repräsentiert der Gallier erneut Helvetien. Der Musiker ist seit seiner Kindheit Comic-Fan und nun auch ein Teil vom Asterix-Universum.Die Mundartalben sind ab dem 8. Oktober im Handel und auch online im Egmont Shopwww.egmont-shop.de erhältlich (EUR15,00(D)/EUR15,50/SFR21,50).Und nicht verpassen! Am 30. September ist die zweite Ausgabe der beliebten Serie "Idefix und die Unbeugsamen - Ins Fressnäpfchen getreten" (D: EUR 7,99; A: EUR 8,50; SFR 14,20) im großen Albumformat im Handel und unter www.egmont-shop.de erhältlich. Vom Serienstart "Idefix und die Unbeugsamen" im Jahre 2021 haben sich weltweit über 1,3 Millionen in 23 Sprachen und Dialekten verkauft. Übrigens! Seit dem 19. August können alle Idefix- und Asterix-Fans, die nicht genug von den gallischen Abenteuern bekommen, die zweite Staffel der Zeichentrickserie "Idefix und die Unbeugsamen" auf Super RTL und TOGGO verfolgen.Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058492/100923357