München, den 24.09.2024 (pta/24.09.2024/09:45) - BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf Light Industrial Objekte, kann die für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 gemeldeten Geschäftszahlen bestätigen. Der Konzernumsatz stieg um 9 % auf 9,7 Mio. EUR (Vorjahr: 8,9 Mio. EUR). Das Konzernjahresergebnis (EAT) betrug zum Stichtag 5,4 Mio. EUR (Vorjahr: 2,9 Mio. EUR).

Der Wert des Immobilienbestands der BENO Holding AG erhöhte sich im Berichtsjahr um 5 % auf 84,0 Mio. EUR (Vorjahr: 80,0 Mio. EUR). Diese Zunahme ist auf die Ausübung einer Kaufoption und den Abschluss von größeren Modernisierungsprojekten zurückzuführen. Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum Stichtag auf 4,9 Mio. EUR (Vorjahr: 6,7 Mio. EUR).

Das Eigenkapital des Unternehmens verzeichnete einen Anstieg um 25,6 % auf rund 26 Mio. EUR (Vorjahr: 20,7 Mio. EUR), die Eigenkapitalquote stieg ebenfalls auf 27,6 % (Vorjahr: 22,9 %).

Michael Bussmann, Vorstandsvorsitzender der BENO Holding AG, kommentiert: "Die bereits im Vorjahr angefangenen Umstrukturierungen haben in allen Unternehmensbereichen positive Effekte hervorgebracht. Unsere diesjährige Konzentration auf die Optimierung des Bestands sowie die an den aktuellen wirtschaftlichen Erfordernissen angepassten Maßnahmen haben maßgeblich zur positiven Entwicklung der Gruppe beigetragen."

Der vollständige Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht zum 31.12.2023 stehen auf der Webseite der BENO Holding AG zum Download bereit.

Über das Unternehmen

Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Asset Manager.

Durch die Kombination aus Asset Manager und zugleich Bestandshalter kann das Unternehmen stets aus der Brille des Eigentümers agieren. Der konsequent verfolgte Ansatz "Kaufen, transformieren & (er)halten" (buy, transform & hold) garantiert alles Stakeholdern ein langfristig attraktives, zukunftsfähiges und rentables Immobilieninvestment. Assets under management (AUM) belaufen sich aktuell auf 13 deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Nutzfläche von rund 158.000 m². Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich auf rund 84 Mio. Euro.

