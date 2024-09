Dogwifhat (WIF) vs. Crypto All-Stars (STARS) - welches Meme-Coin-Projekt bietet aktuell das größte Potenzial?

Bereits seit einigen Tagen zeigt sich die Krypto-Welt im Aufschwung. Vor allem die Meme-Coins konnten teilweise signifikant zulegen und Gewinne im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen. Gerade Dogwifhat ist einer der größten Gewinner am Markt, denn alleine in der vergangenen Woche legte der WIF-Token um 18,69 Prozent zu. Ein klares Zeichen dafür, dass Anleger wieder ein größeres Interesse an den Meme-Coin-Projekten haben.

Auch das Presale-Projekt Crypto All-Stars konnte sich über zusätzliche Zuflüsse in den letzten Tagen freuen. Wir werfen einen Blick auf die beiden Kryptowährungen und verraten, ob sich der Kauf eines oder beider Coins rentieren könnte.

US-Notenbank reduziert Leitzins - Meme-Coin-Markt reagiert äußerst positiv

Bereits letzte Woche gab die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve bekannt, dass der Leitzins um 0,5 Prozentpunkte reduziert wird. Dies führte zu einer äußerst positiven Reaktion des weltweiten Finanzmarktes und gerade die Meme-Coin-Sparte konnte sich über starke Zuflüsse erfreuen. Dogwifhat konnte sich als einer der größten Gewinner dieses Zeitraums etablieren und sogar den großen Bitcoin (BTC) übertrumpfen, der immerhin ein Plus von 8,17 Prozent verzeichnen konnte.

Tatsächlich verrät ein Blick auf die vergangene Woche, dass ein großer Preisanstieg für den WIF-Token direkt nach der Leitzins-Nachricht aufgetreten ist. Außerdem hat sich der Relative Strength Index (RSI) für Dogwifhat um eine Marke von 50 etabliert, was jetzt auf eine Konsolidierungsphase hinweist. Damit ist aktuell ungewiss, ob der WIF-Token noch weitere Zuflüsse in den kommenden Stunden und Tagen erhalten wird oder ob der Aufwärtstrend der letzten Tage ein Ende gefunden hat.

Der Dogwifhat (WIF) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Tatsächlich ist dies die größte Gefahr bei einer Investition in Meme-Coins ohne Utility und Zweck: Kryptowährungen wie Dogwifhat gelten als reine Spekulationsobjekte und werden ausschließlich dafür genutzt, um kurz-, mittel- oder langfristig Renditen zu erzielen. Dadurch entstehen leicht Spekulationsblasen, die durch Investoren künstlich aufgebläht werden können. In den letzten Monaten haben sich deshalb immer mehr Krypto-Entwickler auf Meme-Coin-Projekte spezialisiert, die einen tatsächlichen Nutzen verfolgen und langfristige Ideen haben.

Ein aktuell diskutiertes Beispiel hierfür ist Crypto All-Stars (STARS): Das Meme-Coin-Staking-Projekt setzt auf das eigene MemeVault Ökosystem und die Möglichkeit, Staking-Belohnungen zu erhalten, indem verschiedene Meme-Token angelegt werden. Der native STARS-Token des Projekts kann dabei gleich in verschiedenen Formen genutzt werden, was ihm nicht nur Utility, sondern langfristig auch einen steigenden Wert garantieren soll.

Über 1,5 Millionen US-Dollar im Presale gesammelt: Was bietet Crypto All-Stars genau?

Das erstarkte Interesse an Crypto All-Stars lässt sich unter anderem am bisher gesammelten Kapital festmachen: Über 1,5 Millionen US-Dollar sind seit dem Start des Vorverkaufs bereits zusammengekommen. Dies dürfte unter anderem auf den starken Presale-Fokus der Entwickler zurückzuführen sein, denn bereits jetzt gibt es ein erstes Presale-Staking-Programm: Investoren, die frühzeitig STARS-Token erwerben, können diese im Staking-Pool anlegen und dafür eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von derzeit 954 Prozent erhalten.

Im Laufe der nächsten zwei Jahre werden hier 25 Prozent des gesamten STARS-Vorrats an die Anleger ausgezahlt. Weitere 20 Prozent sind für den Vorverkauf reserviert, um so einen starken Start der Community garantieren zu können.

Besuche den Crypto All-Stars Presale für weitere Informationen!

Das MemeVault Ökosystem ist darauf ausgerichtet, dass Anleger ganz einfach ihre Meme-Coin-Reserven über das Staking-Programm nutzen können. Zum Launch werden zunächst elf verschiedene Meme-Coin-Währungen - unter anderem Dogecoin, Shiba Inu, FLOKI und PEPE - unterstützt. Später sollen weitere Meme-Token zur MemeVault hinzugefügt werden, um so letztendlich ein komplettes System für Staking-Interessierte zu schaffen.

Gleichzeitig soll der STARS-Token schnell in die Top 10 des Meme-Coin-Rankings aufsteigen. Das haben sich die Entwickler zumindest laut des offiziellen Whitepapers zum Ziel gesetzt. Ob dies tatsächlich gelingt, kann nur die Zukunft zeigen. Das Konzept von Crypto All-Stars verspricht zumindest die Chance auf ein hohes Potenzial. Wer zudem den STARS-Token selbst im Staking-Programm nutzt, erhält zusätzliche Bonuszahlungen.

Kaufe noch heute den STARS-Token zu einem günstigen Presale-Preis!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.