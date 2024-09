EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Augsburg, 24. September 2024 Ab sofort ist das Anmeldeportal für die 38. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz offen:

www.mkk-konferenz.de Wann?

Mittwoch & Donnerstag, 13. & 14. November 2024 ab 08:30 Uhr Wo?

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels, Sophienstraße 28, 80333 München Auf der zweitägigen Konferenz treffen rund 60 börsennotierte Gesellschaften auf ca. 450 Investoren, Vermögensverwalter, Family Offices, Analysten und Finanzjournalisten. HIER geht es zum aktuellen Programm mit allen teilnehmenden Unternehmen.

https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/ Zusätzliche Programmangebote der MKK: Die renommierte Kanzlei HEUKING referiert erneut zu aktuellen Rechtsthemen.

Am 13. November 2024 findet das m:access Forum der Börse München statt. Sponsoren und Partner:

Die MKK wird unterstützt von der ICF Bank als Hauptsponsor, der MSW GmbH als Wirtschaftsprüfungspartner sowie der IR.on AG, die als neuer ESG-Partner dabei ist. Individuelle 1on1-Meetings

Investoren und Pressevertreter können individuelle 1on1-Meetings bis zum 28. Oktober 2024 anfragen. Diese werden in der Regel am Tag des Hauptvortrags des jeweiligen Unternehmens geplant. Afterwork-Event:

Zum Abschluss des ersten Konferenztages lädt das Team der GBC AG herzlich zum MKK-Afterwork ins Park-Café (Sophienstraße 7, 80333 München) ein - nur 200 Meter vom Konferenzort entfernt.

Ab 18:30 Uhr kann bei kulinarischen Genüssen und entspannten Gesprächen auf einen erfolgreichen Tag angestoßen werden. Anmeldung zur MKK:

Die Anmeldung für die Konferenz und die Zusatzveranstaltungen ist bis spätestens 08. November 2024 unter www.mkk-konferenz.de möglich. Wir freuen uns auf die Teilnahme in München! Herzliche Grüße Jörg Grunwald

Vorstand ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen: Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Eventmanagement Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de ------------------------------------------------------------------- SAVE THE DATE 2025 39. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 2./3. April 2025

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12./13. November 2025

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München ------------------------------------------------------------------- Präsentierende/Teilnehmende Gesellschaften (Stand 24.09.2024): Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4)

Alzchem Group AG (ISIN: DE000A2YNT30)

Avemio AG (ISIN: DE000A2LQ1P6)

BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3)

Binect AG (ISIN: DE000A3H2135)

Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1)

CENIT AG (ISIN: DE0005407100)

CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407)

Circus SE (ISIN: DE000A2YN355)

DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901)

Delticom AG (ISIN: DE0005146807)

Deutsche Reinigungswerke AG (ISIN: DE000A3EX230)

Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101)

ecotel communication ag (ISIN: DE0005854343)

Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG (ISIN: DE000A0STWH9)

Energy S.p.A (ISIN :IT0005500712)

Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077)

EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5)

FREQUENTIS AG (ISIN: ATFREQUENT09)

GIEAG Immobilien AG (ISIN: DE0005492276)

Heliad AG (ISIN: DE0001218063)

HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80)

INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108)

Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504)

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft (ISIN: DE0007007007)

KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007)

MABEWO Holding SE (ISIN: LU2640432121)

Masterflex SE (ISIN: DE0005492938)

medondo Holding AG (ISIN: DE0008131350)

Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806)

MPC Energy Solutions NV (ISIN: NL0015268814)

Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300)

NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109)

Net-Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34)

Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11)

Nyxoah SA.(ISIN: BE0974358906)

PERFORMANCE ONE AG (ISIN: DE000A12UMB1)

pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777)

PRO DV AG (ISIN: DE000A4096T1)

RedFish Long Term Capital S.p.A. (ISIN: IT0005549354)

RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528)

Sachwert Capital Management GmbH (ISIN: k.A.)

sdm SE (ISIN: DE000A3CM708)

Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001)

SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2)

Softing AG (ISIN: DE0005178008)

Solid World Group SpA (ISIN: IT0005497893)

Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59)

Somec S.p.A. (ISIN: IT0005329815)

SpVgg Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919)

STINAG Stuttgart Invest AG (ISIN: DE0007318008)

The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1)

Viromed Medical AG (ISIN: DE000A3MQR65)

VOQUZ Labs AG (ISIN: DE000A3CSTW4)

Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606)

Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6)





