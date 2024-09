Berlin (ots) -In Deutschland variieren nicht nur die Gehälter stark, sondern auch die Lebenshaltungskosten zwischen den Städten. Besonders Metropolen wie Frankfurt am Main, Hamburg und Berlin bieten Arbeitnehmer:innen attraktive Gehälter, aber die hohen Wohnkosten in diesen Städten beeinflussen das Netto-Einkommen erheblich.Die Jobplattform HeyJobs (https://www.heyjobs.co/de-de) hat eine Analyse der veröffentlichten Stellenangebote mit Gehaltsinformationen durchgeführt. Dabei wurden die obersten 10 % der Gehälter ausgewertet, um aufzuzeigen, in welchen Städten die besten Verdienstmöglichkeiten bestehen und wo das Verhältnis zwischen Gehalt und Lebenshaltungskosten besonders ausgewogen ist. Diese Daten beziehen sich ausschließlich auf Jobs, bei denen das Gehalt angegeben wurde und decken den Zeitraum von Januar bis September 2024 ab.Monatsgehälter im VergleichDie Datenanalyse von HeyJobs zeigt deutliche Unterschiede bei den Brutto-Gehältern der bestbezahlten 10% der Jobangebote:- Berlin: 4.480 EUR- Bremen: 3.172 EUR- Dortmund: 2.516 EUR- Dresden: 2.548 EUR- Frankfurt am Main: 3.959 EUR- Hamburg: 3.724 EUR- Hannover: 3.273 EUR- Köln: 3.981 EUR- Leipzig: 2.835 EUR- München: 3.033 EUR- Nürnberg: 3.057 EURJobs in Frankfurt (https://www.heyjobs.co/de-de/jobs-in-Frankfurt), Berlin und Hamburg bieten Spitzengehälter von fast 4.000 EUR oder mehr monatlich. Diese hohen Gehälter reflektieren die starke Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften, insbesondere in den Bereichen Finanzen und Technologie. Jobs in Dortmund (https://www.heyjobs.co/de-de/jobs-in-Dortmund), Dresden und Leipzig hingegen bieten zwar niedrigere Gehälter, sind jedoch für viele Arbeitnehmer:innen aufgrund der geringeren Lebenshaltungskosten interessant.Lebenshaltungskosten: Ein entscheidender FaktorHohe Gehälter allein reichen nicht aus, wenn die Lebenshaltungskosten (https://www.iwkoeln.de/studien/ralph-henger-christoph-schroeder-jan-wendt-hendrik-boehmer-clemens-fabian-gruben-wo-es-sich-am-guenstigsten-und-wo-am-teuersten-lebt.html) ebenfalls hoch sind. In München beispielsweise liegen die Wohnkosten 81 % über dem Bundesdurchschnitt, was die Stadt zur teuersten in Deutschland macht. Auch in Frankfurt und Berlin sind die Lebenshaltungskosten deutlich höher als im Durchschnitt. In Frankfurt betragen sie etwa 16 % über dem Mittelwert.Im Gegensatz dazu leben die Menschen in Städten wie Leipzig und Dresden günstiger, insbesondere was die Wohnkosten betrifft, die deutlich unter dem Durchschnitt liegen. Dies erlaubt es Arbeitnehmer:innen, trotz geringerer Gehälter eine höhere Lebensqualität zu genießen.Wo sich Gehalt und Lebensqualität die Waage haltenObwohl Jobs in München (https://www.heyjobs.co/de-de/jobs-in-M%C3%BCnchen) und Hamburg attraktive Gehälter bieten, sind diese von hohen Lebenshaltungskosten begleitet. Im Vergleich dazu bieten Städte wie Dortmund, Leipzig und Dresden ein besseres Verhältnis von moderaten Gehältern und geringeren Lebenshaltungskosten. Diese Städte punkten zudem mit einer hohen Lebensqualität, die in den teureren Großstädten oft durch die hohen Wohnkosten eingeschränkt wird.Einfluss der Lebenshaltungskosten auf die ZufriedenheitInteressanterweise ist die Zufriedenheit von Arbeitnehmer:innen nicht immer an das Gehalt gekoppelt. Laut einer Untersuchung (https://t3n.de/news/gehalt-deutsche-stadt-zufriedenheit-1612338/) sind Beschäftigte in Städten mit moderaten Lebenshaltungskosten wie Bielefeld zufriedener als in teureren Städten wie Berlin oder München. Dies unterstreicht die Bedeutung einer ausgewogenen Balance zwischen Einkommen und Ausgaben, wenn es um die Zufriedenheit im Job geht.Arbeitsort und ZukunftsperspektivenDie Analyse von HeyJobs zeigt klar, dass neben den Gehältern auch die Lebenshaltungskosten und die allgemeine Lebensqualität entscheidende Faktoren für die Wahl des Arbeitsorts sind. Wer gezielt nach einem optimalen Verhältnis von Einkommen und Lebensstandard sucht, sollte Städte wie Leipzig, Dresden oder Dortmund in Betracht ziehen. Diese Städte bieten nicht nur attraktive Arbeitsbedingungen, sondern auch eine hohe Lebensqualität zu erschwinglichen Preisen.Über HeyJobs: Gegründet 2016 von Marius Luther und Marius Jeuck, hat sich HeyJobs (https://www.heyjobs.co/de-de) als führende Karriere-Plattform in Deutschland etabliert. Mit fortschrittlicher KI-Technologie unterstützt das Unternehmen Arbeitgeber und Talente bei der effizienten und passgenauen Stellenbesetzung. Mit Büros in Berlin, Hamburg, Köln und Wien beschäftigt HeyJobs über 300 Mitarbeitende aus mehr als 30 Nationen und hat bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen erfolgreich bei ihrer Jobsuche unterstützt.Pressekontakt:Pauline ProcherPR-Managerin(pauline.procher@heyjobs.de)Original-Content von: HeyJobs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170443/5871383