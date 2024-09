Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of September 25, 2024, the following instrumentsissued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code BEAR COPPE X12 AVA 6 GB00BQRP4J67 BEAR DAX X20 AVA 23 GB00BQRQ9M73 BEAR DJIA X18 AVA 15 GB00BQRNL337 BEAR GULD X15 AVA 10 GB00BQR99604 BEAR HIMS X5 AVA 1 GB00BSJJ0X69 BEAR NASD X18 AVA 34 GB00BSJKC558 BEAR PLUG X1 AVA 3 GB00BSJJXR10 BEAR SILV X10 AVA 19 GB00BSJJ3592 BEAR SPCE X2 AVA 2 GB00BQRJMF01 BULL EA X4 AVA 01 GB00BL00VQ95 BULL FCEL X2 AVA 2 GB00BNV33X20 BULL NEL X4 AVA 2 GB00BQRL0N07 MINI L NCAB AVA 10 GB00BL03RV59 MINI L SOCKER AVA 27 GB00BL044V72 MINI S PLATIN AVA 45 GB00BL05BY29 TURBO L KAKAO AVA 75 GB00BSJM0N57 TURBO L NORDE AVA 14 GB00BL05F177 TURBO L SP50 AVA 265 GB00BNV56405 TURBO L SSABA AVA 30 GB00BL05CT41 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.