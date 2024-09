DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS implementiert MCX-System-Test für ÖBB

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien, Österreich (pta/24.09.2024/10:04) - * Die ÖBB-Infrastruktur AG testet Frequentis' MCX (Mission Critical Services) im österreichischen Bahnnetz, um sich auf den Umstieg auf das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) vorzubereiten * Ziel ist die Lieferung eines MCX-Systems, das die gleiche Leistung wie eine Live-Implementierung bietet

Frequentis unterstützt die ÖBB-Infrastruktur AG (ÖBB) bei der Durchführung eines Tests einsatzkritischer Dienste (MCX) als Teil des Umstiegs auf das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS). MCX gewährleistet eine zuverlässige Kommunikation in Echtzeit für wesentliche Betriebsabläufe und unterstützt die Sicherheit und Koordinierung in Umgebungen mit hohem Druck im öffentlichen Verkehr. Ziel ist das Testen der Fähigkeiten des MCX-Systems in realen Bahnumgebungen, um sicherzustellen, dass es die hohen Anforderungen des zukünftigen Bahnbetriebs erfüllt.

Der Test ermöglicht es der ÖBB, die Integration der MCX-Technologie in ihren künftigen Betrieb zu untersuchen und bewerten. Da FRMCS der Standard der nächsten Generation für die Bahnkommunikation ist, ist diese Initiative ein entscheidender Schritt zur Zukunftssicherung der Kommunikationsinfrastruktur der ÖBB.

Frequentis wird eine Ende-zu-Ende-MCX-Lösung liefern, die internationale Standards für einsatzkritische Dienste erfüllt. Sie beinhaltet einen Dispatcher der nächsten Generation, eine Interworking-Funktion zu GSM-R und Betriebstelefonie (PABX) sowie Handgeräte, die mit den erforderlichen Anwendungen ausgestattet sind. Das System lässt sich in das bestehende GSM-R-Netzwerk der ÖBB integrieren und unterstützt 5G-Handgeräte. Somit ist nahtlose Kommunikation über alle Geräte und Plattformen hinweg sichergestellt.

"Es ist wirklich inspirierend, mit der ÖBB zusammenzuarbeiten und dieselbe fortschrittliche Technologie zu implementieren, die die Basis für das FRMCS bildet", sagt Tom Karl, Frequentis Vice President Public Transport. "Frequentis ist auch Teil des europäischen Umstiegs auf FRMCS und wir freuen uns, die Digitalisierung der Bahnkommunikation voranzutreiben."

MCX bietet Bahnbetreibern wie der ÖBB erhöhte Betriebseffizienz und verbesserte Sicherheit sowohl für das Personal als auch für Passagier:innen in kritischen Situationen. Dieser Test bereitet die ÖBB nicht nur für die anstehende Migration auf FRMCS vor, sondern gewährleistet auch eine Kommunikationslösung der nächsten Generation, die die Sicherheit und Effizienz im gesamten Bahnnetz steigert.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2024 04:04 ET (08:04 GMT)