Smiths Detection, eine Tochtergesellschaft der Smiths Group, hat in Zusammenarbeit mit Riskaware die Plattform "UrbanAware" eingeführt. Diese revolutionäre Technologie ermöglicht die Echtzeitanalyse von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen (CBRN) Gefahren in städtischen Umgebungen. Die Lösung schließt nicht nur die Lücke zwischen Datenerfassung und strategischer Bewertung von CBRN-Bedrohungen, sondern bringt auch kritische Erkenntnisse näher an die taktische Ebene. Einsatzkräfte können dadurch Gefahren schneller identifizieren und fundierte Entscheidungen treffen.

Positive Finanzaussichten für Smiths Group

Die Smiths Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen Anstieg des Vorsteuergewinns auf 372 Millionen Pfund. Der Umsatz wuchs auf 3,13 Milliarden Pfund, was einem organischen Wachstum von 5,4% entspricht. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum im mittelfristigen Zielbereich von 4-6%. Zudem plant Smiths die Umsetzung eines konzernweiten Beschleunigungsplans, der bis zum Geschäftsjahr 2027 jährliche Vorteile von 30-35 Millionen Pfund bringen soll.

