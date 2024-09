Emittent / Herausgeber: Hermes Medien / Schlagwort(e): Studie

HDI Berufe-Studie 2024: Jeder fünfte Berufstätige stellt Kinderwunsch wegen schlechter Betreuungsangebote zurück - Teilzeit-Nachfrage steigt weiter - Babyboomer reißen gefährliche Personallücke



24.09.2024 / 10:41 CET/CEST

49 Prozent der berufstätigen Eltern halten die Angebote zur Kinderbetreuung für unzureichend, 41 Prozent würden bei längeren Betreuungszeiten gern mehr arbeiten

20 Prozent aller Beschäftigten haben deswegen sogar den Kinderwunsch zurückgestellt

Erstmals zieht es mehr als die Hälfte aller Vollzeit-Berufstätigen zu Teilzeit-Angeboten

Fast jeder zweite Berufstätige sieht durch das Ausscheiden der Babyboomer bereits jetzt Gefahren für sein Unternehmen

Repräsentative Befragung von 3.748 Erwerbstätigen in Deutschland Der Personalmangel in Deutschland verschärft sich deutlich. Grund dafür: jetzt gehen auch die sogenannten Babyboomer millionenfach in Rente. Fast jeder zweite (42 %) Berufstätige sieht dadurch in seinem Unternehmen bereits Gefahren bzw. große Gefahren. Dennoch bleiben Potenziale auf dem Arbeitsmarkt ungenutzt. So würden vier von zehn (41 %) berufstätigen Eltern gerne mehr arbeiten, wenn die Möglichkeit von längeren Kinderbetreuungszeiten vorhanden wäre. Jeder Fünfte (20 %) unter berufstätigen Frauen und Männern gibt an, wegen mangelhafter Kinderbetreuungsangebote den Wunsch nach Kindern oder weiteren Kindern zurückgestellt zu haben. Zugleich steigt der Wunsch nach Teilzeit-Arbeit immer weiter, insbesondere bei jüngeren Arbeitnehmern. Das sind zentrale Ergebnisse der HDI Berufe-Studie 2024, für die rund 4.000 Erwerbstätige ab 15 Jahren repräsentativ nach Alter und Geschlecht in allen Bundesländern im Juni und Juli 2024 befragt wurden. Jens Warkentin, Vorstandsvorsitzender von HDI Deutschland: "Mit dem Ausscheiden der sogenannten Babyboomer bekommt der Fachkräftemangel in Deutschland eine neue Dimension. Gleichzeitig gelingt es nicht, mit bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangeboten diejenigen zu unterstützen, die eigentlich gerne mehr arbeiten wollen. Dieses Spannungsfeld stellt die gesamte deutsche Gesellschaft vor große Herausforderungen, deren Lösung existenziell für Deutschland ist." Berufstätige Eltern fehlen dem Arbeitsmarkt Die Hälfte (49 %) aller Berufstätigen mit Kindern unter 18 Jahren hält das Angebot an Kinderbetreuung für unzureichend und fast ebenso viele Befragte (44 %) finden, dass sich ihr Arbeitgeber nicht genug um das Thema kümmert. So würden vier von zehn berufstätigen Eltern "gern mehr Stunden in der Woche arbeiten, wenn die angebotenen Kinderbetreuungszeiten länger wären bzw. dies zulassen würden". Ähnlich groß (43 %) ist der Anteil berufstätiger Eltern, die in ihren Unternehmen "grundsätzlich schlechtere Aufstiegschancen für Beschäftigte mit Kindern" beklagen. Ein weiteres Umfrageergebnis: Jeder Fünfte (20 %) unter berufstätigen Frauen und Männern gibt an, wegen mangelhafter Kinderbetreuungsangebote den Wunsch nach Kindern oder weiteren Kindern zurückgestellt zu haben. Unter den aktuell 30- bis 34-jährigen Erwerbstätigen stellt sogar mehr als jeder Dritte (35 %) seinen Kinderwunsch wegen des mangelhaften Betreuungsangebot zurück. Caroline Schlienkamp, Personalvorständin der HDI Group und Vorstandsmitglied der Talanx AG: "Mütter und Väter möchten gerne aus der Elternzeit an den Arbeitsplatz zurückkehren. Und auch Eltern von kleinen Kindern möchten Karriere machen. Arbeitgeber können Plätze in betriebseigenen Kitas und über Kooperationen bedarfsgerechte Kinderbetreuungsmöglichkeiten bieten, auch wir tun das. Aber das Thema müssen Bund, Länder und Kommunen weiter forcieren." Erstmals strebt die Hälfte aller Vollzeit-Beschäftigten nach Teilzeit Die für viele berufstätige Eltern unzureichende Situation bei der Kinderbetreuung spielt offenbar auch eine Rolle beim wachsenden Wunsch nach Teilzeit-Angeboten. So ergibt die diesjährige HDI Berufe-Studie nicht nur, dass es 2024 erstmals mehr als die Hälfte aller Vollzeit-Beschäftigten zu Teilzeitangeboten hinzieht. Zudem ist der Teilzeit-Wunsch auch bei den unter 45-Jährigen mit 56 Prozent (Vorjahr 51 %) viel stärker ausgeprägt als bei älteren Beschäftigten (45 %, Vorjahr 47 %). Und das stärkste Interesse an Teilzeitarbeit zeigen dabei die Vollzeitbeschäftigten zwischen 25 und 34 Jahren (57 %). Personalmangel wird immer größeres Problem Über negative Folgen von Personalmangel in ihren Unternehmen berichten inzwischen 63 Prozent (Vorjahr: 59 %) aller Berufstätigen in Deutschland. "Gefahr" oder sogar "große Gefahr" sehen 42 Prozent insbesondere durch das zeitgleiche Ausscheiden der sogenannten "Babyboomer" (Ende der 1950er bis Mitte der 1960er Jahre Geborene). So gibt etwa jeder dritte Arbeitnehmer (35 %) an, dass der Wissenstransfer im Unternehmen beim Ausscheiden der Babyboomer "gar nicht gut" oder "weniger gut" gelingt. Im Bereich Recht und Verwaltung sind es sogar mehr als die Hälfte. Künstliche Intelligenz (KI) weckt Hoffnungen Die künftige Bedeutung von Digitalisierung und vor allem Künstlicher Intelligenz (KI) in den Unternehmen wird unter den Berufstätigen differenziert beurteilt. Mit Ausnahme der Bereiche Touristik sowie Hauswirtschaft und Erziehung sehen die Beschäftigten in allen anderen Branchen deutlich häufiger mehr Chancen als Risiken durch den Einsatz von KI in ihren Unternehmen. Insgesamt ist jeder fünfte Berufstätige (19 %) der Meinung, dass sein Unternehmen durch den Einsatz von KI erfolgreicher wird. Allerdings lehnen immerhin 13 Prozent den Einzug von KI grundsätzlich ab. Und jeder vierte Beschäftigte ab 45 Jahren würde eine beruflich angezeigte Einarbeitung in das Themenfeld KI nicht mitmachen wollen (24 %). In den Stadtstaaten gelingt die Regeneration nach der Arbeit am ehesten Die HDI Berufe-Studie kann durch die hohe Zahl der Befragten auch repräsentative Ergebnisse in den einzelnen Bundesländern ermitteln und vergleichbar machen. So geben etwa im Bundesdurchschnitt nur 42 Prozent aller Erwerbstätigen an, sich ausreichend von ihrem Beruf regenerieren können. Auffallend besser ist die Situation aber bei Beschäftigten in den Stadtstaaten. In Hamburg (55 %), Bremen (54 %) und Berlin (51 %) bekundet jeweils eine Mehrheit ausreichende Erholungschancen. Diese Bundesländer erreichen damit auch die drei absoluten Spitzenplätze. Am anderen Ende des Rankings stehen dagegen Thüringen (33 %) sowie Sachsen und Sachsen-Anhalt (jeweils 36 %). Die HDI Berufe-Studie wird jährlich bundesweit durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov Deutschland. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage im YouGov Panel, an der 3.748 erwerbstätige Personen zwischen dem 15. Juni und 4. Juli 2024 teilnahmen. Die Daten wurden mit den Quotenmerkmalen Alter und Geschlecht innerhalb der einzelnen Bundesländer erhoben. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die erwerbstätige Bevölkerung in jedem einzelnen Bundesland ab 15 Jahren nach Alter und Geschlecht sowie für die erwerbstätige Bevölkerung in Deutschland gesamt ab 15 Jahren nach Alter, Geschlecht und Region. HDI Versicherungen:

Die HDI Lebensversicherung AG bietet individuelle Beratung und Lösungen auf den Gebieten Risikoabsicherung und Altersvorsorge. Die HDI Versicherung AG bietet Sachversicherungslösungen für Privat- und Firmenkunden sowie spezielle Lösungen für Freie Berufe. Beide Gesellschaften gehören zum Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland der Talanx Gruppe. Die Talanx ist mit einem Versicherungsumsatz in Höhe von 43,2 Milliarden Euro (2023) und rund 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Die Talanx AG ist an der Frankfurter Börse im MDax sowie an der Börse in Hannover gelistet (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100).

Jeder fünfte Berufstätige hat seinen Kinderwunsch wegen mangelhafter Betreuungsangebote zurückgestellt https://www.hdi.de/media/pdf/02_kinderwunsch_zurueckgestellt_wegen_mangelhafter_betreuungsangebote.pdf

Berufstätige Eltern sehen deutliche Nachteile durch mangelhaftes Kinderbetreuungsangebot; https://www.hdi.de/media/pdf/03_nachteile_berufstaetige_eltern_durch_mangelhaftes_kinderbetreuungsangebot.pdf

Erstmals zieht es mehr als die Hälfte aller Vollzeit-Berufstätigen zu Teilzeit-Angeboten; https://www.hdi.de/media/pdf/04_nachfrage_teilzeit_angebote_jahresvergleich.pdf

In Bayern und Hessen haben Vollzeit-Beschäftigte das größte Interesse an Teilzeit-Arbeit, Rheinland-Pfälzer und Saarländer sind relativ zurückhaltend; https://www.hdi.de/media/pdf/05_interesse_teilzeit_bundeslaender.pdf

Der Teilzeit-Wunsch ist bei jüngeren Vollzeit-Beschäftigten deutlich stärker und er steigt weiter an; https://www.hdi.de/media/pdf/06_wunsch_nach_teilzeit_steigt_jahresvergleich.pdf

Frauen und jüngere Beschäftigte mit großer Nachfrage nach Teilzeit-Arbeit; https://www.hdi.de/media/pdf/07_nachfrage_teilzeit_angebote_alter_geschlecht.pdf

Gefahren durch den zeitgleichen Babyboomer-Renteneintritt werden vor allem im Osten und Saarland gesehen; https://www.hdi.de/media/pdf/08_gefahren_durch_babyboomer_renteneintritt_bundeslaender.pdf

Jeder dritte Arbeitnehmer findet, dass der Wissenstransfer im Unternehmen beim Ausscheiden der Babyboomer nicht gut gelingt: https://www.hdi.de/media/pdf/09_wissenstransfer_bei_ausscheiden_babyboomer.pdf

Beim Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) sehen die Berufstätigen mehr Chancen als Risiken; https://www.hdi.de/media/pdf/10_einsatz_ki_chancen_risiken.pdf

Die Verweigerungshaltung bei der Einarbeitung zur betrieblichen Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) ist im Osten auffallend hoch; https://www.hdi.de/media/pdf/11_verweigerung_einarbeitung_ki_bundeslaender.pdf

Beschäftigte in Stadtstaaten regenerieren am besten nach der Arbeit, drei Ost-Länder bilden Ranking-Schlusslichter; https://www.hdi.de/media/pdf/12_regeneration_nach_arbeit_bundeslaender.pdf Alle Informationen zur HDI Berufe-Studie 2024 finden Sie hier: https://www.berufe-studie.de/ Für weitere Presse-Informationen: Talanx Group Communications HDI Versicherungen Hanni Tokgözoglu Telefon: +49 221 144-3445 mailto:presse@hdi.de Andreas Krosta Leiter Group Communications Telefon: +49 511 3747 2020 mailto:presse@hdi.de



