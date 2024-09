Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich derzeit relativ stabil, trotz geringfügiger Kursschwankungen im Tagesverlauf. Am Morgen startete das Wertpapier mit einem Kurs von 489,90 Euro in den Handel, bewegte sich dann aber in einer engen Spanne zwischen 485,70 Euro und 490,80 Euro. Gegen Mittag notierte die Aktie bei 487,10 Euro, was einer minimalen Veränderung gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf etwa 107.674 gehandelte Aktien.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Analysten sehen für die Münchener Rück-Aktie weiteres Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 511,67 Euro aus. Dies würde eine Steigerung von rund 5 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeuten. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer Erhöhung der Dividende auf 16,20 Euro je Aktie, verglichen mit 15,00 Euro im Vorjahr. Diese positive Einschätzung basiert unter anderem auf den starken Quartalszahlen, die das Unternehmen zuletzt präsentierte, mit einem deutlichen Anstieg des Gewinns pro Aktie auf 12,16 Euro.

