Hamburg (ots) -Von Oktober bis Dezember können alle Interessierten an kostenlosen Online-Seminaren der Mobil Krankenkasse zu verschiedenen Gesundheitsthemen teilnehmen. Das breite Themenspektrum reicht von Endometriose und Kinderwunsch über Ernährung in der Menopause bis hin zu Schlafproblemen bei Kindern. Für das Thema Endometriose und Kinderwunsch konnte Dr. med. Konstantin Manolopoulos, Leiter des Kinderwunsch- und Endometriosezentrums Offenbach, gewonnen werden.Die Online-Seminare der Mobil Krankenkasse rund um die Themen Familie, Kinder und Gesundheit gehen im Herbst 2024 weiter. Neben umfassenden Informationen und viel Expertenwissen gibt es auch die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen. Die Themenvielfalt deckt verschiedenste Lebensphasen ab: Angefangen bei Kinderwunsch und Stillvorbereitung über Schlaf bei Kleinkindern werden auch die Menopause und das Empty-Nest-Syndrom beleuchtet. Ebenso gibt es Tipps, wie Familien gelassen durch den Alltag mit Teenagern kommen.Themen und Termine 2024 im Überblick:Das Empty-Nest-Syndrom: Eine Chance für Ihre Partnerschaft. Donnerstag, 10.10.2024, 19:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr. Referentin: Sozialpädagogin, Dozentin, Trainerin und Beziehungscoach Carolyn LitzbarskiMenopause: Mit gezielter Ernährung gesund durch die Wechseljahre. Dienstag, 05.11.2024, 19:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr. Ökotrophologin Susanne LiedtkeSchlafprobleme bei kleinen Kindern lösen: Dienstag, 12.11.2024, 19:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr. Referentin: Dr. Daniela Dotzauer, Ärztin und Expertin für Schlaf bei Babys und Kleinkindern.Stillvorbereitung: Expertenwissen für Schwangere. Donnerstag, 14.11.2024, 19:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr. Referentin: Online-Hebamme Maike WentzEndometriose & Kinderwunsch. Mittwoch, 20.11.2024, 19:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr. Referent: Dr. med. Konstantin Manolopoulos, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin und Leiter des Kinderwunsch- und Endometriosezentrums Offenbach.Gelassen durch den Alltag mit Teenagern: Mentale Gesundheit für Eltern und Jugendliche. Dienstag, 03.12.2024, 19:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr. Referentin: Andrea Wurz. Die Psychologin war jahrzehntelang im pädagogischen und sozialen Bereich tätig.Detaillierte Informationen zu den Seminaren und zur Anmeldung finden Interessierte auf unserer Webseite. www.mobil-krankenkasse.de/onlineseminareDie Mobil Krankenkasse auf einen Blick:Mit rund 1 Million Versicherten gehört die seit 1952 bestehende Mobil Krankenkasse heute zu den Top 20 im System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Wir unterstützen unsere Versicherten dabei, nachhaltig gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Persönlich betreut werden die Versicherten in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen zur Mobil Krankenkasse unter mobil-krankenkasse.de (http://bkk-mobil-oil.de).Pressekontakt:Mobil Krankenkasse PressestelleChristian DierksTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/5871407