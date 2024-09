Berlin (ots) -Der Vizepräsident des Abgeordnetenhauses von Berlin, Dennis Buchner, hat am 23. September im Festsaal des Abgeordnetenhauses die "Louise-Schroeder-Medaille" an Susanne Kahl-Passoth verliehen. Die Medaille wird alljährlich an eine Persönlichkeit oder eine Institution vergeben, die dem politischen und persönlichen Vermächtnis Louise Schroeders in hervorragender Weise Rechnung trägt.Vizepräsident Dennis Buchner erklärt: "Wie schon Louise Schroeder zu ihren Zeiten, so engagiert sich auch Susanne Kahl-Passoth für die Gleichstellung der Frauen sowie soziale Gerechtigkeit und stellt das Gemeinwohl über ihr eigenes. Besonders am Herzen liegen ihr Mädchen und Frauen, insbesondere Opfer häuslicher Gewalt. Mit Mut und Entschlossenheit hat sie sich in hervorragender Art und Weise für die Gleichstellung von Männern und Frauen in der evangelischen Kirche und der Gesellschaft engagiert. Dafür danke ich ihr im Namen des gesamten Berliner Landesparlaments."Pressekontakt:Abgeordnetenhaus von BerlinPressereferatNiederkirchnerstr. 510117 Berlin-MitteTelefon 030 2325-1050/51Telefax 030 2325-1058E-Mail pressereferat@parlament-berlin.deOriginal-Content von: Abgeordnetenhaus von Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128557/5871431